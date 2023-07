“Apostador solitário leva bolada de mais de R$ 5 milhões na Lotofácil”

Apostador leva prêmio milionário da Lotofácil

No último sábado (22), o concurso 2870 da Lotofácil teve apenas um apostador que acertou os 15 números sorteados. A aposta foi feita pelo Portal Loterias Online e o ganhador receberá o prêmio de R$ 5.233.661,78.

Prêmio por 14 acertos em Curitiba

Em Curitiba, seis apostadores conseguiram acertar 14 números e vão dividir o prêmio milionário. Cada um receberá R$ 1257,03. As apostas foram realizadas nas seguintes lotéricas:

A Pioneira da Sorte (R. Cruz Machado, 560 – Loja 01 – Centro)

Loterias Lua da Sorte (R. Jundiaí do Sul, 615 – Sítio Cercado)

Loterias Tupi (R. Prof. Brasílio Ovídio da Costa – Portão)

Loterias Veneza (Av. Nossa Sra. de Lourdes, 325 – Jardim das Américas)

Canais Eletrônicos (dois ganhadores)

Além disso, o Paraná teve outros 27 acertadores de 14 pontos.

Dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22 e 25.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta segunda-feira, no concurso 2871, com um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou canais eletrônicos oficiais.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.tribunapr.com.br