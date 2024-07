Novamente Coritiba decepciona no Couto e empata com o Paysandu

Reportagem: Fernando Plantes

Novamente, o Coritiba não conseguiu ganhar em casa. Assim como na última partida, o time empatou em 1 a 1, desta vez com o Paysandu, no Couto Pereira, no domingo (7), pela 14ª rodada da Série B.

O Coritiba iniciou o jogo em busca da vitória em casa, controlando o jogo e pressionando desde o início. Aos 17 minutos, Figueiredo teve uma oportunidade clara. Ele recebeu um passe em profundidade, ficou cara a cara com o goleiro do Paysandu, mas acabou chutando em cima dele, que defendeu. No rebote, Figueiredo tentou de cabeça, mas Wanderson salvou quase em cima da linha do gol.

No entanto, logo em seguida, os visitantes conseguiram marcar. Aos 31 minutos, após um cruzamento na área vindo de uma falta, Nícolas subiu sem marcação e cabeceou no canto de Morisco, colocando a bola no fundo das redes.

Atrás no placar, o Coritiba se arriscou mais. Robson teve um gol anulado por impedimento, mas aos 45 minutos, Lucas Ronier empatou o jogo após boa jogada de Robson.

No segundo tempo, o Coritiba quase sofreu um gol no primeiro minuto após um erro de Morisco, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Os 45 minutos finais foram tensos, com ambos os times criando chances sem finalizar com sucesso. Mesmo com um tiro livre indireto na área do Paysandu, o Coritiba não conseguiu marcar.

O Paysandu se defendeu para garantir o empate, enquanto o Coritiba tentou desesperadamente a vitória, sem sucesso.

Com esse resultado, o Coritiba desperdiçou a chance de entrar no G4 e permanece na oitava posição com 20 pontos. O Paysandu alcançou 17 pontos e está em 15º lugar.

O próximo jogo do Coritiba será contra o CRB no sábado (13) às 18h no Rei Pelé em Maceió.

FICHA TÉCNICA

SÉRIE B

1º Turno – 14ª Rodada

CORITIBA 1×1 PAYSANDU

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Rodrigo Gelado; Morelli (Vini Paulista), Sebastian Gómez (Matheus Bianqui) e Matheus Frizzo (Leandro Damião); Robson, Lucas Ronier (Yago) e Figueiredo (Wesley Pomba). Técnico: Fábio Matias

Paysandu

Diogo Silva; Michel Macedo (Léo Pereira), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Netinho (Robinho), Leandro Vilela (Luan Freitas) e Val Soares; Jean Dias (Edinho), Nícolas e Esli Garcia (Juninho).

Técnico: Guilherme dos Anjos

Local: Couto Pereira

Público: 19.370 torcedores

Renda: R$420.600,00

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Nícolas, 31, Lucas Ronier, 45 do 1º;

Cartões amarelos: Matheus Frizzo, Leandro Damião (COR); Leandro Vilela, Wanderson, Edinho (PAY)