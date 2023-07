“Descubra a origem do icônico Mario!”

Em 1980, após uma tentativa sem sucesso da Nintendo ao fazer um jogo baseado no desenho Popeye, Miyamoto, considerado o pai do Mario, foi então solicitado pela empresa para projetar um novo jogo baseado em suas próprias ideias. O resultado disso foi Donkey Kong, em que o personagem “Jumpman” (Mario) tentava salvar a sua namorada Pauline do gorila Donkey Kong.

Estrelato de um bigode

Para ser visto como ser humano e não como um mutante ou algo parecido, colocaram em Mario um enorme bigode. Nos Estados Unidos, as pessoas perceberam que o personagem era extremamente parecido com um funcionário da Nintendo, chamado Mario Segali, daí veio a ideia de trocar o nome de Jumpman para Mario, que já começou a ser utilizado no próximo jogo de Miyamoto, Donkey Kong Jr.

Originalmente, Mario era carpinteiro, mas, depois dos canos nos quais ele entrava literalmente no famosíssimo jogo Mario Bros, passou a ser considerado encanador. Após o tremendo sucesso no Mario Bros, o personagem foi ainda mais trabalhado. Criaram Luigi, seu irmão e, além disso, montaram uma história mais bem elaborada, com objetivos e vilões bem definidos, além de incrementar os poderes e os amigos de Mario.

O encanador é, sem dúvida, o principal ícone da Nintendo e talvez seja também o principal dos jogos eletrônicos. A série Mario já possui mais de 500 milhões de cópias vendidas, e os seus jogos vão desde o modesto Super Nintendo até o moderno Wii, ambos da Nintendo.