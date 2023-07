Relação perigosa entre celular e adolescentes

Uma pesquisa realizada em Flandres, na Bélgica, com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o uso do celular durante a noite é uma prática comum entre os adolescentes e está diretamente relacionado ao aumento do cansaço desses jovens ao longo do tempo.

A maior preocupação dos pais em relação à mídia está relacionada ao tempo que as crianças passam assistindo TV, ouvindo música ou navegando na Internet. O celular é visto como um simples dispositivo de comunicação, útil em situações de emergência, mas os jovens atualmente utilizam os meios de comunicação modernos de maneiras que os pais nem imaginam.

Casos de cansaço excessivo relatados pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso do uso do celular, tanto em ligações quanto em mensagens de texto. Eles passam muito tempo se conectando com outras pessoas, e alguns deles fazem isso durante toda a noite.

Por outro lado, um melhor desempenho escolar está relacionado a uma boa noite de sono. Estudos mostram que os adolescentes que dormem menos estão mais propensos a ter problemas cognitivos ou comportamentais na sala de aula. Os pais devem ficar atentos: é necessário restringir ou proibir o uso do celular após a hora de dormir.

Especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre oito e dez horas de sono por noite para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o dia. Além disso, os pais que suspeitam que seus filhos estejam sofrendo de distúrbios do sono devem buscar consultas com pediatras ou especialistas na área. E dar conselhos como: durma bem para melhorar suas notas.

Por Líria Alves