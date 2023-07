A origem de “céu de brigadeiro” – Curiosidades

Céu de brigadeiro

A origem do termo usado para um dia de céu limpo.

Curiosidades

O termo “céu de brigadeiro” é usado popularmente para se referir a um dia de céu limpo, sem nuvens. Mas você sabe de onde surgiu essa expressão?

A expressão “céu de brigadeiro” tem origem na aviação militar brasileira. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos da Força Aérea Brasileira utilizavam o termo para se referir a um céu sem nuvens e com excelentes condições de voo. O termo foi adotado por eles devido às características climáticas favoráveis encontradas no Brasil, especialmente nas regiões litorâneas, onde as operações aéreas eram realizadas.

O termo “brigadeiro” é uma referência ao posto de brigadeiro, que é uma patente da hierarquia militar. Os pilotos da Força Aérea Brasileira, ao se referirem a um céu limpo e favorável para a aviação, estavam fazendo uma associação com a posição de destaque que essa patente representa.

Com o passar do tempo, a expressão “céu de brigadeiro” foi incorporada ao vocabulário popular e passou a ser utilizada para se referir a qualquer dia de céu limpo, não apenas no contexto da aviação militar.

Portanto, quando você ouvir alguém dizer que o dia está com “céu de brigadeiro”, saiba que essa expressão tem origem na aviação e é uma forma de indicar que o céu está limpo, sem nuvens e com boas condições climáticas. Aproveite para apreciar o azul do céu e desfrutar de um dia ensolarado.

