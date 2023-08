Os 10 países mais pobres e critérios de classificação da pobreza

Os 10 países mais pobres do mundo

Entenda o que é pobreza e conheça os 10 países mais pobres do mundo. Saiba mais também sobre os critérios de classificação da pobreza de um país.

Curiosidades

A pobreza é um problema global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Existem diferentes maneiras de medir a pobreza, mas geralmente envolve a falta de recursos básicos, como alimentação, moradia, educação e saúde.

Os critérios de classificação da pobreza de um país podem variar de acordo com a organização ou instituição que realiza a análise. No entanto, alguns dos principais indicadores incluem o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a taxa de desemprego.

Com base nessas métricas, podemos identificar os 10 países mais pobres do mundo. São eles:

Burundi: localizado na África Oriental, o Burundi é considerado o país mais pobre do mundo, com um PIB per capita de apenas US$ 234.

Malawi: situado no sudeste da África, o Malawi ocupa a segunda posição, com um PIB per capita de US$ 381.

República Centro-Africana: localizada na África Central, a República Centro-Africana possui um PIB per capita de US$ 425, colocando-a como o terceiro país mais pobre do mundo.

Níger: situado na África Ocidental, o Níger tem um PIB per capita de US$ 441, o que o coloca na quarta posição.

Moçambique: localizado no sudeste da África, Moçambique possui um PIB per capita de US$ 481, sendo o quinto país mais pobre do mundo.

Libéria: situada na África Ocidental, a Libéria ocupa a sexta posição, com um PIB per capita de US$ 694.

Madagascar: localizado na costa leste da África, Madagascar possui um PIB per capita de US$ 719, colocando-o como o sétimo país mais pobre do mundo.

República Democrática do Congo: situada na África Central, a República Democrática do Congo tem um PIB per capita de US$ 785, ocupando a oitava posição.

Etiópia: localizada no Chifre da África, a Etiópia possui um PIB per capita de US$ 884, sendo o nono país mais pobre do mundo.