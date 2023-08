“Paraná Clube enfrenta Operário em busca da classificação no Campeonato Sul-Brasileiro Sub-17”

Paraná Clube volta suas atenções para o Campeonato Sul-Brasileiro Sub-17

Depois de vencer os dois jogos que fez na segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-17, o Paraná Clube agora se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Brasileiro. O próximo desafio do Tricolor será contra o Operário, em jogo único das oitavas de final, que acontecerá nesta quarta-feira (9), às 10h, na Vila Olímpica do Boqueirão.

O Paraná Clube garantiu sua vaga nas oitavas de final do Campeonato Sul-Brasileiro Sub-17 ao terminar a fase de classificação na segunda posição do grupo C. Em cinco partidas disputadas, o Tricolor obteve duas vitórias, dois empates e uma derrota, marcando um total de dez gols e sofrendo quatro.

Boa fase do Paraná Clube

Além da boa campanha no Campeonato Sul-Brasileiro, o Paraná Clube também lidera seu grupo no Campeonato Paranaense Sub-17. Nos dois jogos realizados até o momento, a equipe conquistou duas vitórias: 1×0 contra o Arapongas e 4×0 contra o Rolândia no último final de semana.

Acompanhe a partida e ajude quem precisa

Para acompanhar o jogo, será necessário a doação de um quilo de alimento não perecível, que deverá ser entregue no acesso ao estádio. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida na disputa de penalidades.

