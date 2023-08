Origem militar da expressão “a toque de caixa” – Curiosidades

Origem da expressão “a toque de caixa”

A origem militar do termo que bem descreve o nosso cotidiano.

Curiosidades

A expressão “a toque de caixa” tem origem no contexto militar e é utilizada para descrever situações em que algo é feito de forma rápida e urgente, seguindo um ritmo acelerado.

O termo tem sua origem nas antigas caixas de guerra, instrumentos musicais utilizados pelos exércitos para transmitir ordens e comandos aos soldados. O som produzido pelas caixas de guerra era alto e marcante, o que permitia que as ordens fossem ouvidas e seguidas rapidamente.

Com o tempo, a expressão “a toque de caixa” passou a ser utilizada em outros contextos além do militar, como no cotidiano das pessoas. Ela é usada para descrever situações em que algo precisa ser feito de forma rápida e eficiente, sem perder tempo.

Atualmente, a expressão é muito comum e faz parte do vocabulário brasileiro, sendo utilizada em diversas situações do dia a dia. Por exemplo, quando alguém precisa resolver um problema urgente ou quando uma tarefa precisa ser realizada rapidamente, pode-se dizer que foi feito “a toque de caixa”.

Portanto, a expressão “a toque de caixa” tem sua origem na música militar e se popularizou, sendo utilizada para descrever situações em que algo é feito de forma rápida e urgente, seguindo um ritmo acelerado.

Fonte: Brasil Escola