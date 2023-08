Empate fora de casa

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico-PR, empatou com o Santos, por 1×1, na tarde deste sábado (05/08), na Vila Belmiro, pela 18° rodada do Brasileirão.

Jogando fora de casa e visando o duelo de terça contra o Bolivar válido pela Copa Libertadores, o Furacão poupou alguns titulares nesta partida.

O jogo começou bem truncado, o Athletico fazendo pressão já na saída de bola do Santos, com muitos desarmes e dificultando a saída de bola da equipe da casa desde o início.

Aos 29 minutos, o Athletico conseguiu abrir o placar com Pablo depois de uma boa troca de passes com Fernandinho e aproveitando o erro da defesa do peixe.

O segundo gol quase saiu na sequência, em cruzamento de Pablo e cabeçada de Madson bem defendida por João Paulo.

Já no segundo tempo, o Santos voltou em busca do gol de empate, e nos acréscimos, aos 46, depois de um novo cruzamento na área do Athletico, os jogadores do Santos ficaram pedindo pênalti em um suposto toque de mão de Pablo e Thiago Heleno. Após revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti. Marcos Leonardo foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Com o empate o Athletico vai aos 28 pontos, dentro do G-6, mas podendo perder posições para Bragantino e São Paulo. O Santos vai a 18 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas se o Bahia vencer o América-MG, neste domingo, o Peixe entra no Z-4.

O Santos só volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Já o Athletico tem compromisso pela Libertadores na terça, quando recebe o Bolívar, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

Santos 1 x 1 Athletico-PR

Data: 05/08/2023 (sábado)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Competição: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Cartões amarelos: Lucas Lima, João Paulo, Mendoza (SAN), Vitor Roque, Vitor Bueno (CAP)

Gols: Pablo (29’/1ºT), Marcos Leonardo (49’/2ºT)

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô (Kevyson); Rodrigo Fernández (Lucas Braga), Dodi (Julio Furch), Lucas Lima, Jean Lucas e Mendoza; Marcos Leonardo.

Técnico: Paulo Turra.

Athletico-PR: Bento; Madson (Khellven), Cacá (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Fernandinho (Canobbio), Hugo Moura e Zapelli (Vitor Bueno); Marcelo Cirino (Vitor Roque), Pablo e Cuello.

Técnico: Wesley Carvalho.