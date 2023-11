“Novo Mundo e Trieste disputam final da Série A do Campeonato de Futebol Amador de Curitiba”

Finalistas definidos na Suburbana de Curitiba

No último sábado (25), foram definidos os finalistas da Série A do Campeonato de Futebol Amador de Curitiba, conhecido como Suburbana. Pelo segundo ano consecutivo, Novo Mundo e Trieste se enfrentarão na disputa pelo título. No ano passado, o Novo Mundo sagrou-se campeão.

Na rodada de volta da fase semifinal, o Trieste venceu o Capão Raso por 3 a 0, enquanto o Novo Mundo ganhou do Santa Quitéria por 2 a 1 no tempo normal e, nos pênaltis, por 5 a 4 (o Quitéria havia vencido o confronto anterior por 1 a 0).

A decisão ocorrerá nos próximos sábados, dias 2 e 9, com o primeiro jogo sendo realizado no estádio Francisco Muraro, do Trieste, e o segundo na Arena Vermelha, do Novo Mundo. Ambos os jogos terão início às 15h30.

Fonte: cbncuritiba.com.br