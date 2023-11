A queda de milhões

Reportagem: Rodrigo Monteiro

25 de novembro de 2023 decretado o rebaixamento do Coritiba para serie B do campeonato brasileiro após derrota no maracanã para a equipe do Fluminense pelo placar de 2 a 1.

No ano que o clube fez seu maior investimento em atletas para disputa da competição também foi o ano em que montou um dos piores elencos desse clube centenário, ano que deu tudo errado para o Coxa desde o campeonato paranaense eliminado precocemente já sentíamos que seria um ano turbulento, nem mesmo com a chegada da SAF o Coritiba não conseguiu sair da zona de rebaixamento do brasileirão série A.

Falando sobre o jogo no Rio de Janeiro o primeiro tempo da partida foi bem movimentado e o Coritiba teve oportunidades de abrir o placar em cobrança de falta e finalizações que pararam nas defesas de Fabio, porém o tricolor carioca tem o atacante Argentino Germán Cano que de fora da área fez um lindo gol no final da primeira etapa, o Coritiba desceu pro vestiário do Maracanã no intervalo de jogo já sabendo que naquele momento a situação era de rebaixamento e precisaria retornar pra segunda etapa com sangue nos olhos para virar a partida para continuar respirando na competição.

Mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo de jogo, o Fluminense voltou a dominar a partida colocando duas bolas na trave do Coxa, porém o menino predestinado da final da Libertadores John Kennedy arrematou de fora da área e marcou mais um belo gol no Maracanã ampliando o placar para 2×0, no final da partida o Coritiba marcou seu gol com Jesé Rodriguez e finalizou a partida com o placar de 2×1.

O próximo jogo do Coritiba será em casa contra o Botafogo no dia 29 quarta feira as 21:30

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

35ª rodada – 25/11/2023

Fluminense 2 x 1 Coritiba

Fluminense:

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Isaac); André, Daniel (Lelê), Lima (Ganso), Arias e Marcelo (Diogo Barbosa); John Kennedy (Giovanni) e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Coritiba:

Luan Polli; Natanael, Thalisson, Kuscevic e Victor Luís; Sebástian Gómez (Matheus Bianqui), Andrey (William Farias), Bruno Gomes; Kaio César, Maurício Garcez (Jesé Rodríguez) e Diogo Oliveira (Gabriel Silva).

Técnico: Thiago Kosloski.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Gols: Cano, aos 45′ do 1º T, John Kennedy aos 17′ do 2ºT (Flu); Jesé Rodríguez aos 44′ do 2º T (CFC).

Cartões amarelos: Felipe Melo, Lima (Flu); Diogo Oliveira, Sebástian Gómez (CFC).

Público: 19.419

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP).

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP).

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).