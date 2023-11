Libertadores mais distante

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

O Athletico viu as chances de ir à Copa Libertadores diminuírem muito com o empate em 0 a 0 com o Vasco, neste sábado (25), na Ligga Arena.

Com Christian no time titular e na ala, alternando com Canobbio, o Furacão tentava pressionar o Vasco desde a saída de bola. Só que a primeira grande chance foi dos visitantes, com Vegetti aparecendo livre e cabeceando para fora. Logo depois, Willian Bigode acertou o travessão. A partida tinha mais controle do Furacão, mas sem conseguir muitas finalizações. O jogo estava quente, com trocas de empurrões e chegadas mais duras.

A melhor oportunidade do primeiro tempo foi de Canobbio. Ele ficou cara a cara com Léo Jardim, mas acabou chutando para fora. O Vasco dava espaços ao Athletico, principalmente pela dificuldade de Zé Gabriel na proteção à defesa. Mas a zaga rubro-negra também errava, o que permitia que a equipe cruz-maltina chegassem com perigo.

No segunto tempo o Athletico voltou sem alterações e no mesmo ritmo. Tanto que o Vasco obrigou Bento a fazer uma grande defesa no chute de Gabriel Pec. Na verdade, os dois times erravam muito tecnicamente, o que deixava a partida aberta. O Furacão adiantou suas peças, abrindo o contra-ataque para os cariocas. E aos 16 minutos, o momento que a torcida esperava, Vitor Roque foi chamado por Wesley Carvalho.

E não só ele entrou, também apareceram Zapelli e Madson. Saíram Willian Bigode, Cuello e Christian. E o Athletico partiu para o ataque. As chances apareciam, mas o Furacão errava nas finalizações. Vitor Roque ficava muito isolado, pois o Vasco gostava do empate e fechava uma linha de cinco defensores. A última oportunidade foi com Fernandinho, que obrigou o goleiro Léo Jardim a fazer ótima defesa. E o jogo ficou no zero na Ligga Arena.

O Athletico agora é o oitavo colocado, com 52 pontos, pois foi ultrapassado pelo Fluminense. A próxima partida, enfrenta o Cruzeiro, quinta-feira (30), às 20h, no Mineirão, com portões fechados.

Campeonato Brasileiro 2023

35ª rodada – 25/11/2023

Athletico 0 x 0 Vasco

Athletico:

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Cuello (Madson), Erick, Fernandinho e Canobbio; Christian (Zapelli), Vitor Bueno (Arriagada) e Willian Bigode (Vitor Roque).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Vasco:

Léo Jardim, Maicon, Medel (Robson Bambu) e Léo; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Zé Gabriel, Paulinho (Praxedes), Marlon Gomes (Payet) e Lucas Piton; Gabriel Pec (Mateus Carvalho) e Vegetti.

Técnico: Ramón Díaz.

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Cartões amarelos: Cuello (CAP); Maicon, Léo e Marlon Gomes (VAS).

Público: 22.056 torcedores.

Renda: R$ 1.027,040,00.

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB).