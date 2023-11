“Tragédia na BR-116: Motociclista morre ao colidir com caminhão em São José dos Pinhais”

Acidente fatal envolvendo motociclista e caminhão na BR-116

No último sábado (25), um trágico acidente resultou na morte de um motociclista na BR-116, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente ocorreu no quilômetro 98 do Contorno Leste e também envolveu um SUV Kia Sportage.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Banda B, a motorista do SUV perdeu o controle do veículo, colidiu com a mureta e parou no sentido contrário. O motorista do caminhão tentou desviar para evitar a colisão com o SUV, mas acabou atingindo o motociclista.

A moto envolvida no acidente era uma Honda CB 1000 cilindradas, avaliada em R$ 70 mil. Após a colisão, a moto foi parar no canteiro e o motociclista ficou preso embaixo do caminhão. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, porém, segundo o sargento Martins, não havia mais nada a ser feito para salvar o motociclista. Ele sofreu graves lesões na cabeça, pernas e braços, que eram incompatíveis com a vida.

Em decorrência do acidente, a pista precisou ser interditada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um boletim de ocorrência.

Fonte: www.portaldotransito.com.br