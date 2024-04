Mutirão contra a dengue em Curitiba estará em três regionais

Na próxima semana, o Mutirão Curitiba sem Mosquito volta às regionais Tatuquara, CIC e Boqueirão. A ação conjunta das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente busca evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya.

Os moradores das regiões onde serão realizados os mutirões foram avisados pelos agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde ao longo da semana. Nos dias determinados, os caminhões da Secretaria do Meio Ambiente recolhem os resíduos separados para descarte. Confira abaixo as datas de coleta:

Tatuquara

O mutirão percorre 20 quarteirões, nas proximidades da Unidade de Saúde Moradias da Ordem, no bairro Tatuquara. O recolhimento dos entulhos será na segunda-feira (15/4).

CIC

Serão percorridos 45 quarteirões pelos agentes de endemia nas proximidades da Unidade de Saúde Vitória Régia, no bairro CIC. O recolhimento dos entulhos será na quinta-feira (18/4).

Boqueirão

No bairro Alto Boqueirão, os agentes percorrem 20 quarteirões próximos à Unidade de Saúde Pantanal. O recolhimento dos entulhos será na sexta-feira (19/4).

Como funciona

Os agentes de endemia fazem uma varredura nos terrenos em busca de recipientes que possam acumular água e orientam a população a separar entulhos e lixo dos imóveis.

“A estratégia é intensificar mutirões em toda a cidade, especialmente onde houver registro de casos de dengue”, afirma a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, que pede o apoio da população na prevenção da doença, eliminando a água parada.

Segundo a secretária, os mutirões são estratégias pontuais e de intervenção diante do acúmulo de materiais em casas e quintais. Mas ela alerta que Curitiba mantém coleta regular de resíduos orgânicos, recicláveis e especiais, dando ao cidadão diversas formas de eliminar entulhos e materiais inservíveis.

Casos

De acordo com o Painel da Dengue, atualizado na quarta-feira (10/4), a capital paranaense registrou 487 novos casos da doença desde o boletim anterior, divulgado em 3 de abril.

No total, Curitiba contabiliza 2.749 casos de dengue em 2024 (até o dia 5/4), sendo 1.439 importados (contaminação aconteceu fora do município) e 1.310 autóctones (transmissão local).

Orientações

Para o recolhimento do Mutirão Curitiba sem Mosquito, os moradores devem colocar os entulhos para fora do imóvel até a data da passagem dos caminhões. Resíduos menores devem ser embalados ou ensacados antes do descarte.

O mutirão vai coletar objetos inservíveis (móveis, eletrodomésticos e entulhos), materiais recicláveis (garrafas, plásticos, ferros e metais recipientes), pneus, resíduos orgânicos e restos vegetais embalados.

Materiais com peso ou volume elevado (como resíduos de construção civil), resíduos orgânicos e restos vegetais não embalados, resíduos tóxicos e perigosos (lâmpadas, medicamentos, pilhas e tintas) e veículos de transporte não serão recolhidos pela Prefeitura de Curitiba nesta ação.

Em 2023, os Mutirões Curitiba sem Mosquito, coordenados pela Saúde e Meio Ambiente, recolheram 348 toneladas de materiais inservíveis e entulhos nos dez Distritos Sanitários. Foram realizados 14 mutirões durante o ano.

Em 2024, já foram realizados 32 mutirões e recolhidas 585 toneladas de materiais inservíveis e entulhos.

Ecopontos

Outra alternativa de descarte disponível para os curitibanos são os Ecopontos, locais destinados a resíduos mistos e recicláveis.

Os resíduos mistos incluem materiais de construção civil, madeira, restos de podas de árvores, mobiliário inutilizável, eletroeletrônicos, óleo de cozinha e gordura usados. Veja a localização dos Ecopontos.

Os resíduos devem ser separados e depositados conforme as orientações dos funcionários do local. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.