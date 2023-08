“Mulher sofre queda de pressão enquanto dirige e colide contra poste próximo ao estádio do União Capão Raso Futebol Clube”

Acidente em Curitiba: Carro colide contra poste no bairro Novo Mundo

No último domingo (6), uma mulher sofreu um acidente de carro ao colidir contra um poste na Rua Sebastião Malucelli, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. O incidente ocorreu por volta das 15h, próximo ao estádio do União Capão Raso Futebol Clube.

A motorista, de aproximadamente 40 anos, conduzia um automóvel Sandero quando teve uma queda de pressão devido ao tratamento de saúde que estava realizando. Como resultado, ela perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra o poste.

Felizmente, a vítima estava protegida pelo cinto de segurança e pelo airbag do carro, o que minimizou os danos causados pelo impacto. Segundo o sargento Corsico, do Corpo de Bombeiros, apesar da colisão ter sido relativamente forte, a mulher não sofreu lesões graves.

Após o acidente, a motorista foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador para receber atendimento médico. Enquanto isso, o trânsito no local precisou ser bloqueado para o socorro à vítima e para a remoção do poste, que ficou apoiado sobre o veículo.

A Copel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região, também precisou interromper o serviço devido ao acidente. A previsão é de que a energia seja restabelecida em aproximadamente uma hora.

Fonte: www.bandab.com.br