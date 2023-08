Coritiba é derrotado em casa e segue na ZR

Reportagem: Fernando Plantes

Com o Estádio Couto Pereira lotado, o Coxa perdeu para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, neste domingo (6), pela 18ª rodada do Brasileirão. Sorriso marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo.

Foi a primeira derrota em casa sob o comando do Técnico Thiago Kosloski, recém-efetivado no comando alviverde. Antes, a equipe tinha vencido América-MG e Fluminense.

Com o resultado, o Coritiba segue na 18ª posição, com 14 pontos. O Coritiba permanece por pelo menos mais duas rodadas na ZR, já que o Bahia venceu o América-MG, e foi a 18 pontos na tabela.

Contra o Massa Bruta, a novidade na escalação coxa-branca foi o atacante Kaio César que entrou no lugar de Robson, suspenso. O Red Bull Bragantino foi superior durante a maior parte do primeiro tempo no Couto. O Coritiba tentava ficar com a bola, mas tinha dificuldade para encontrar espaços e chegar ao ataque.

O ataque Alvi-verde não conseguiu ser efetivo. O Coritiba finalizou apenas duas vezes no primeiro tempo. A primeira foi aos 10 minutos, com Diogo Oliveira, mas o atacante estava impedido. No fim da primeira etapa, Matheus Bianqui também tentou, mas Cleiton defendeu.

Aos 18 minutos, Vitinho (ex Athletico) recebeu a bola, fez boa jogada e cruzou para Sorriso, que encheu as redes e abriu o placar para o time de Bragança Paulista. A primeira etapa foi paralisada diversas vezes pela arbitragem, com muitas faltas dos dois lados.

O Coritiba cresceu no segundo tempo e conseguiu finalizar mais vezes. Aos 12 minutos, Diogo Oliveira tentou finalizar de cabeça, mas mandou para fora. O Bragantino começou melhor, mas teve dificuldade de manter a posse de bola, como fez no primeiro tempo.

O massa bruta teve uma boa chance aos nove minutos, com um chute de Luan Cândido, mas o goleiro Gabriel fez uma boa defesa, mandando a bola para longe. Aos 17 minutos, no melhor momento do Coxa no jogo, Marcelino Moreno chegou a empatar, mas o VAR entrou em ação e deu impedimento no lance.

O Coxa conseguiu encontrar espaços, principalmente pelo lado esquerdo do Red Bull, mas falhou muito nos últimos toques e não conseguiu finalizar. Outra boa chance veio aos 34, com Diogo Oliveira, mas o atacante desperdiçou. O Coxa ainda reclamou de um empurrão na área nos acréscimos, mas o VAR nada marcou. O Bragantino segurou o placar durante a segunda etapa e se fechou bem, não deixando o Coritiba finalizar de forma objetiva.

Na próxima rodada, o Coxa vai á São Paulo enfrentar o Corinthians, no domingo (13), às 16h, na Neo Química Arena, pelo fechamento do 1° turno.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 18ª rodada

Coritiba 0x1 Red Bull Bragantino

Local: Estádio Couto Pereira/Curitiba

Público pagante: 31.721 (total de 34.010).

Renda: R$ 678.235,00.

Coritiba:

Gabriel Vasconcelos; Natanael (Diogo Batista), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes (Edu), Matheus Bianqui (Sebástian Gomes) e Andrey (Maurício Marcez); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Kaio César (Fransergio).

Técnico: Thiago Kosloski.

Red Bull Bragantino:

Cleiton; Andrés Hurtado (Aderlani), Luan Patrick, Cipriano (Guilherme Lopes) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Yani), Luan Cândido e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha.

Gol: Sorriso a 18’ do 1º T.

Cartões amarelos: Cipriano (R), Bruno Gomes (C), Vitinho (R), Andrey (C), Andrés Hurtado (R), Luan Cândido (R), Jamerson (C), Juninho Capixaba (R).

Cartão vermelho: Thiago Kosloski (C).

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Luiz Claudio Regazone (RJ).

VAR: Carlos Eduardo Nunes.