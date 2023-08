Feas convoca aprovados em processo seletivo para vagas temporárias na área da saúde

<title>Notícias de Curitiba - Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas)</title> <h1>Feas convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado</h1>

<h2>Início da convocação</h2> No dia 4 de agosto de 2023, a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) deu início à convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2/2023. <h2>Primeiro chamamento</h2> O primeiro chamamento ocorreu na sede administrativa da fundação, localizada no Capão Raso. Foram convocados 41 médicos e três musicoterapeutas. <h2>Escolha das vagas e exame médico admissional</h2> Além da escolha das vagas, os profissionais passaram por exame médico admissional. Entre os médicos convocados, dois são para as vagas de anestesiologista, cinco para pediatras, dois psiquiatras e um urologista. A psiquiatra Mariana Midori foi uma das aprovadas. Ela já trabalha no Centro de Atenção Psicossocial Centro Vida, na Vila Izabel, mas fez o PSS para estender seu contrato de trabalho na unidade até a abertura do próximo concurso público da Feas. <h2>Vagas temporárias</h2> O PSS 2/2023 oferece vagas temporárias com duração de 12 meses para analista clínico, musicoterapeuta, médico, médico anestesiologista, médico pediatra, médico psiquiatra e médico urologista. <h2>Realização do processo seletivo simplificado</h2> Segundo Ronei Paulin, assessor de Recursos Humanos, a realização do processo seletivo simplificado acontece pelo esgotamento do banco de aprovados nos PSPs válidos para estes cargos. <h2>Convocação de outros profissionais</h2> Nesta sexta-feira, a Feas também fez a convocação de quatro enfermeiros (PSP 1/2021) e dois assistentes sociais (PSP 1/2019). <h2>Unidades administradas pela Feas</h2> Os profissionais aprovados nos processos seletivos vão trabalhar em uma das unidades administradas pela Feas, que incluem o Hospital Municipal do Idoso, Hospital do Bairro Novo, a Unidade de Estabilização Psiquiátrica (UEP) Casa Irmã Dulce e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps). A Fundação também é responsável pela gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). <h2>Feas - Órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba</h2> A Feas é um órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Confira as Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Fonte: www.jornale.com.br