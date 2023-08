Homem sofre queda grave ao cair de muro em Curitiba

O homem que caiu do muro em Curitiba

No dia 6 de agosto de 2023, um homem de 37 anos sofreu um acidente grave ao cair de um muro de sete metros de altura em uma residência no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

O acidente ocorreu durante um conserto no lado externo da casa, onde o homem ajudava sua mãe. Por sorte, ele escapou de perfurações graves devido à vegetação rasteira que já havia sido cortada no gramado.

No entanto, o acidente resultou em um trauma importante na coluna, com possíveis fraturas de quadril e arcos costais. Além disso, o homem apresenta dores intensas e uma diminuição significativa na capacidade de respirar do lado direito, o que o coloca em risco de morte.

Apesar disso, a movimentação e a sensibilidade em ambas as pernas foram preservadas, o que é um alívio para a vítima.

Imediatamente após o acidente, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde recebe os cuidados médicos necessários para sua recuperação.

É importante ressaltar a importância de tomar precauções ao realizar atividades em alturas elevadas, como a utilização de equipamentos de segurança adequados e a supervisão de profissionais capacitados.

