“Morador de pensionato em Curitiba morre após ser esfaqueado por colega durante briga”

Morador de pensionato em Curitiba morre após ser esfaqueado por colega

No último domingo (6), um morador de um pensionato localizado no bairro Pinheirinho, em Curitiba, faleceu após ser atingido por uma facada desferida por um colega de moradia. O incidente ocorreu durante a madrugada, quando os dois indivíduos se envolveram em uma briga que resultou na posse da faca pelo agressor, que desferiu um golpe no pescoço da vítima.

O autor do crime se entregou às autoridades e foi conduzido pela Guarda Municipal do Pinheirinho até a Central de Flagrantes. Uma foto registrada por Djalma Malaquias/Banda B ilustra o momento da prisão.

Vítima é atendida na UPA e falece no Hospital do Trabalhador

O homem de 38 anos recebeu atendimento inicial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, que fica próxima ao pensionato. No entanto, ele passou mal e precisou ser acompanhado até o Hospital do Trabalhador. Mesmo chegando ao hospital andando, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito por volta das 6h do domingo.

O agressor, um rapaz de 32 anos, se entregou pela manhã no módulo da Guarda Municipal do Pinheirinho, conforme relato do GM Moura. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde prestou depoimento ao delegado. Foi nesse momento que ele soube, através da Guarda Municipal, que a vítima havia falecido horas depois no hospital.

“Por volta das 10h30, ele compareceu ao Núcleo da Guarda Municipal no Pinheirinho e informou que havia brigado com um vizinho. Para se defender, ele desarmou o vizinho e, durante a luta, acabou atingindo o pescoço dele com uma faca. Ele afirmou: ‘preciso pagar e responder pelo que eu fiz’. Essas foram as palavras dele”, conta Moura.

Após confessar o crime, o agressor foi liberado. “Segundo o delegado, ele será responsabilizado pela situação. Como ele se entregou, será investigado, mas, a princípio, responderá em liberdade”, afirma o guarda.

Fonte: www.bandab.com.br