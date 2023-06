Momento ideal para contatar leads Inbound

Qual o momento ideal para fazer contato com leads Inbound?

Fazer contato com leads Inbound é uma parte crucial do processo de vendas. Mas, como saber o momento certo para fazer isso sem incomodar seu potencial cliente? Neste artigo, vamos explorar algumas estratégias para identificar o momento ideal para entrar em contato com leads Inbound.

1. Analise a jornada do comprador

Para saber qual o momento ideal para fazer contato com um lead Inbound, primeiro você precisa entender onde ele está na jornada do comprador. Cada etapa da jornada requer uma abordagem diferente.

Na etapa de Consciência, o lead ainda está descobrindo que tem um problema. Nesse momento, o melhor é oferecer conteúdo educacional, como posts de blog e eBooks, para ajudar o lead a entender melhor seu problema.

Já na etapa de Consideração, o lead já sabe que tem um problema e está procurando soluções. Nessa etapa, você pode oferecer conteúdo mais específico, como webinars e estudos de caso, para mostrar como sua empresa pode ajudar.

Por fim, na etapa de Decisão, o lead já está pronto para comprar. Nesse momento, o melhor é oferecer uma demonstração do produto ou uma proposta de venda personalizada.

2. Acompanhe o comportamento do lead

Outra estratégia para identificar o momento ideal para fazer contato com um lead Inbound é acompanhar seu comportamento no seu site. Se o lead visitou sua página de preços ou baixou um eBook específico, isso pode indicar que ele está pronto para uma abordagem mais direta.

Além disso, se o lead deixou seu número de telefone ou endereço de email em um formulário de contato, isso também pode ser um sinal de que ele está interessado em seus produtos ou serviços.

3. Use a automação de marketing a seu favor

A automação de marketing pode ser uma ferramenta poderosa para identificar o momento ideal para fazer contato com leads Inbound. Com a automação, você pode criar fluxos de trabalho que disparam emails e mensagens personalizadas quando certas condições são atendidas.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho que envia um email de boas-vindas para um lead assim que ele se cadastra no seu site. Ou pode criar um fluxo de trabalho que envia uma mensagem de acompanhamento para um lead que baixou um eBook específico.

Conclusão

Identificar o momento ideal para entrar em contato com leads Inbound pode ser um desafio, mas não é impossível. Analisando a jornada do comprador, acompanhando o comportamento do lead e usando a automação de marketing a seu favor, você pode garantir que está fazendo contato no momento certo e aumentar suas chances de conversão.

Lembre-se sempre de respeitar o tempo do lead e oferecer um contato personalizado e relevante.

gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais dicas de Gestão e Liderança aqui na gazetadobairro