Mais um Capítulo horrível e dramático na história do Paraná Clube

Reportagem: Admilson Leme – Direto Vila Capanema

“Paraná já nascentes gigante”, faz parte da letra do hino do Paraná Clube.

Quem imaginaria que um clube que era temido e respeitado na década de 90, chegaria ao ponto de não ter calendário por longo períodos nos dias atuais.

Entre 1990 e 2000, foram 6 títulos estaduais(1991/1993 a 1997), 2 titulos de Campeão Brasileiros da série B (1992/2000), vice Campeão Paranaense de 1999 e Vice Campeão da Copa Sul de 1999, 5° lugar na Copa Conmebol de 1999( equivalente a Copa Sul-Americana), e que revelou Ricardinho, Penta Campeão da Copa do Mundo, com a Seleção Brasileira em 2002.

Com 4 anos de fundação estava na elite do futebol Brasileiro. Em 2007 jogou a Copa Libertadores da América, após terminar em 5° lugar no Brasileirão.

Neste domingo (25/06/2023), o Paraná Clube foi eliminado do campeonato Paranaense da série B. Jogando na Vila Capanema, o Paraná empatou em 2×2, com a equipe do Patriotas do bairro Ganchinho.

O Jogo

O Paraná precisava da vitória e torcia por tropeços da equipe do Iguaçu e Apucarana nesta última rodada.

O Partida começou com muitos passos errados e sem grandes emoções, porém aos 18 minutos o Patriotas teve a oportunidade de marcar de pênalti o primeiro gol do jogo, mas Caio Queiroz cobrou o pênalti pra fora, mas em pouco minutos o Patriotas abriu o placar com Mateus Castanha.

O Paraná buscou o empate e aos 37 minutos, Diego Carlos cruzou e encontrou o artilheiro Liliu, que se antecipou a defesa e marcou o seu sexto gol na competição.

O gol deu um ânimo na equipe tricolor, foi quando a defesa do Patriotas se atrapalhou e a bola sobrou para João Gabriel, que driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

O segundo tempo foi sem grandes emoções, o Paraná administrava o resultado de 2×1, e o Patriotas buscava o gol mas sem perigo, mas nós acréscimos da partida, no apagar das luzes, após uma cobrança de uma falta na lateral da grande área, a bola sobrou para Matheus Castanha, que completou para as redes e decretou a eliminação precose do Paraná Clube da competição.

Com o resultado de 2×2, o Paraná se despede da competição, e não tem mais calendário para 2023 no futebol profissional, serão 10 meses sem jogos e o calendário só deve ser retomado em 2024, a partir de abril, para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2024.

As semifinais da segundona do Paranaense são Patriotas x PSTC e Andraus x Iguaçu. Os dois classificados sobem para a elite.

FICHA TÉCNICA

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

1ª Fase – 9ª Rodada

PARANÁ CLUBE 2×2 PATRIOTAS

Paraná Clube

Felipe; Luís Roberto, Geovane (Julio Vaz), Marcão e Diogo Carlos; Caio, Guilherme Pitbull (Pedrinho), Romário e João Gabriel; Romarinho e Liliu.

Técnico: Fahel Júnior

Patriotas

Júlio César; Matheus Cata, Alex Maranhão (Clayvert), Erivelton (Giovane) e Caio Queiroz; Sorriso (Dionatan), Maycon Canário (Eduardo Ninja), Coppetti e Matheus Castanha; Paulo Careca (Lucas Sena) e Luccas Brasil.

Técnico: Pedrinho Maradona

Local: Vila Capanema

Horário: 15h

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Sérgio Henrique Monteiro Gomes

Gols: Matheus Castanha 27, Liliu 38 e João Gabriel 46 do 1º; Matheus Castanha 50 do 2º

Cartão amarelo: Geovane (PR)

Renda e público: portões fechados