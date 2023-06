Não bastasse o Coritiba perder de novo, ainda foi massacrado pelo Grêmio

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba segue em crise e completou 18 partidas sem vencer, ou seja, 122 dias. Apesar de um bom primeiro tempo, o Coxa não suportou a qualidade do Grêmio e acabou goleado por 5 a 1, neste domingo (25), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Coritiba fez seu melhor primeiro tempo neste Brasileirão. Com marcação ajustada e bons contra-ataques, exigiu defesas do goleiro Gabriel Grando em finalizações de Marcelino Moreno e por duas vezes com Natanael.

No entanto, assim como nas outras partidas, a falta de eficiência na frente prejudicou o time na sequência. Aos 33 minutos, Natanael bloqueou um chute com o braço na área, onde o árbitro apitou Pênalti. Cristaldo fez 1 a 0. Nos minutos finais, Alef Manga apareceu bem e empatou em um arremate de chapa, marcando um golaço.

O Grêmio retomou o domínio no segundo tempo e aplicou uma goleada. Villasanti marcou logo no começo de cabeça após passe de Suárez. O terceiro veio em chute de fora da área de Bitello. Aos 20 minutos, Suárez recebeu lançamento de Reinaldo, venceu o zagueiro Kuscevic e bateu sem chances para Gabriel. Ainda teve tempo para André fechar a goleada por 5 a 1. O massacre amplia a crise no Coritiba.

Sem vencer na Série A, o time de Antônio Carlos Zago volta a campo na próxima segunda-feira (3), às 20h, diante do Goiás, pela 13ª rodada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 12ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

25/06/2023

Grêmio 5×1 Coritiba

Grêmio:

Gabriel Grando; João Pedro (Liam), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo (Cuiabano); Villasanti, Carballo e Cristaldo (Nathan); Vina (Bruno Alves), Bitello e Luis Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi.

Coritiba:

Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic e Bruno Viana; Natanael (Marcus Vinicius), Bruno Gomes, Andrey (Bianchi), Marcelino Moreno (Boschilia) e Jamerson; Alef Manga e Zé Roberto (Pinho).

Técnico: Antônio Carlos Zago.

Gols: Cristaldo, 33′ do 1ºT, Villasanti, 3′, Bitello, 9′, Suárez, 20′, André, 38′, do 2ºT (GRE); Alef Manga, 40′ do 1ºT (CFC).

Cartões amarelos: Carballo e Reinaldo (GRE); Natanael, Andrey e Alef Manga (CFC).

Cartão vermelho: Bruno Gomes.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP).

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)