“Jogador recém-contratado do Athletico Paranaense viraliza ao ser flagrado em lanchonete popular de Curitiba”

Jogador Vidal é flagrado em lanchonete na CIC

O jogador Vidal, recém contratado do Athletico Paranaense, chamou atenção nas redes sociais ao ser visto em uma lanchonete na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O registro foi feito no dia 25 de julho, terça-feira, mas só viralizou nesta semana. Vidal se transferiu do Flamengo há menos de um mês.

Na imagem, que circula nas redes sociais, o jogador aparece sentado e falando no telefone, enquanto espera um lanche, popularmente chamado de “podrão”, tradicional comida de rua da capital paranaense.

A foto repercutiu entre os torcedores que chamaram atenção do momento “gente como a gente” do chileno.

“Podrão da vila perto do condomínio > outback e afins”, “O vidal é muito nois”,”O homem está vivendo!”, “jogador raiz”, escreveram alguns torcedores no Twitter.

O dono da lanchonete foi procurado, mas preferiu não comentar sobre o assunto.

Fonte: Gazeta do Bairro

4 ago 2023, às 14h37. Atualizado às 15h00.

2023-08-04

2023-08-04

Curitiba

Eduardo Teixeira

Fonte: ricmais.com.br