“Mercado Municipal Capão Raso celebra os 60 anos da Urbs com programação variada e festival gastronômico”

Programação variada para comemorar os 60 anos da Urbs

Uma programação variada, com shows gratuitos, festival gastronômico, brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce para a criançada promete agitar o sábado (5/8) no Mercado Municipal Capão Raso. O evento abre a comemoração dos 60 anos da Urbanização de Curitiba (Urbs), celebrados em 21 de agosto.

“A Urbs está presente no dia a dia do cidadão curitibano, no transporte coletivo, no serviço de táxi, nos equipamentos urbanos e nas soluções de mobilidade para a cidade. Nada mais justo retribuírmos essa confiança e celebrarmos em conjunto as seis décadas da empresa com a população”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da empresa.

Shows e atrações para toda a família

Das 10h às 19h, o Mercado Municipal Capão Raso traz shows com as bandas R&R, Bananeiras e Fernando Villa. Adultos e crianças também vão conferir a apresentação da Família Folhas e exposição de táxis elétricos. Para a criançada haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce e um espaço especial com brinquedos infláveis.

Festival Gastronômico de Inverno

Também será possível conferir o Festival Gastronômico de Inverno, promovido em parceria com os lojistas, com opções de R$ 8 a R$ 53,90. O festival oferece uma variedade de produtos para todos os gostos, desde cafés e vinhos até sopas, ossobuco com polenta, caldos, yakissoba e massas, passando por hambúrgueres, espetinhos, cachorro quente e sobremesas como waffles de chocolate e nutella e milkshake de paçoca.

Serviços oferecidos pela Urbs

Uma unidade do Urbs Móvel estará no local para oferecer serviços ligados ao transporte coletivo, como confecção do cartão-transporte, desbloqueio, atualização e troca de limite dos cartões.

Descontos e integração com o Terminal Capão Raso

Para o evento, os lojistas também preparam promoções em vários produtos, com descontos de até 30%. O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

A história da Urbs

Fundada em 1963, a Urbs é responsável por gerenciar uma diversidade de serviços ligados diretamente à população curitibana. Estão sob sua responsabilidade o transporte coletivo (incluindo a Linha Turismo), os serviço de táxi e de transporte escolar, a Rodoviária, o estacionamento regulamentado e equipamentos urbanos, como o Mercado Municipal Capão Raso, o Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz, o Centro Comercial Rui Barbosa, as Arcadas do São Francisco, a Rua 24 horas e as lojas #CuritibaSuaLinda.

Criada inicialmente como Companhia de Urbanização e Saneamento, a empresa atuou, durante quase duas décadas, na área de infraestrutura urbana, obras, paisagismo, iluminação e habitação, respondendo, em boa parte, pela implantação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Transformada, em 1980, em Sociedade Anônima, a Urbs passou a responder pelo planejamento, operação e fiscalização do transporte coletivo a partir de 1986, tornando-se, a partir daí, referência de qualidade técnica no setor, responsável por desenvolver projetos inovadores, como o sistema de canaletas exclusivas para ônibus, o Bus Rapid Transit (BRT), modelo copiado em mais de 100 países.

Com 1.080 funcionários, a empresa vem inovando nos últimos anos, com o desenvolvimento de soluções na área de mobilidade, como novas linhas e eixos de transporte, implantação do estacionamento regulamentado digital, novos meios de pagamento para usuários de ônibus, retomada da integração metropolitana e o projeto de eletrificação da frota de ônibus e de táxis. A previsão é que até 2030, 30% da frota de ônibus será composta de veículos zero emissões, percentual que deve alcançar 100% até 2050.

Comemore os 60 anos da Urbs no Mercado Municipal Capão Raso

Não perca essa oportunidade de celebrar os 60 anos da Urbs no Mercado Municipal Capão Raso. Aproveite os shows, o festival gastronômico e as atrações para toda a família. Venha conhecer as opções de compras e descontos oferecidos pelos lojistas. E não se esqueça de visitar a unidade do Urbs Móvel para aproveitar os serviços oferecidos pela empresa. Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br