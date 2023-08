“Descubra por que os olhos ficam vermelhos nas fotos”

Em algumas ocasiões, ao tirarmos uma foto, pode acontecer de alguém ficar com uma coloração avermelhada na região dos olhos. Mas por que isso ocorre?

Na verdade, o olho humano funciona como uma câmara escura. Embora a pupila seja preta por fora, a região do fundo do olho, chamada de retina, possui diversos vasos sanguíneos, o que dá uma coloração avermelhada.

Nas fotos, o flash incide sobre a pupila e alcança a retina. Ao atingir essa parte do olho, a luz reflete nas veias sanguíneas, resultando na cor vermelha. Mas por que isso nem sempre acontece?

A ocorrência ou não dos olhos avermelhados nas fotos depende da claridade do ambiente. Quando o ambiente está muito iluminado, as pupilas se contraem naturalmente, dificultando a entrada da luz do flash.

As câmeras fotográficas atuais possuem recursos que diminuem o efeito dos “olhos vermelhos”, disparando luzes antes do flash para retrair as pupilas do fotografado. Outra solução é olhar para um objeto luminoso alguns instantes antes de tirar a foto, o que também faz com que a pupila se contraia.