Formato dos umbigos: Fundo ou estufado? Curiosidades

Formato dos umbigos

Como é o seu? Fundo ou estufado?

Curiosidades

O formato do umbigo pode variar de pessoa para pessoa. Alguns têm o umbigo mais fundo, enquanto outros têm o umbigo mais estufado. Essa diferença ocorre devido à forma como o cordão umbilical é cortado e cicatriza após o nascimento.

O umbigo é uma parte do corpo que pode despertar curiosidade e até mesmo gerar debates. Algumas pessoas acreditam que o formato do umbigo pode indicar características da personalidade, mas não há evidências científicas que comprovem essa teoria.

Independentemente do formato do umbigo, é importante manter a higiene adequada para evitar infecções. Lavar o umbigo com água e sabão durante o banho é suficiente para mantê-lo limpo e saudável.

Se você tiver alguma preocupação em relação ao seu umbigo, é recomendado consultar um médico. Ele poderá avaliar qualquer alteração ou desconforto e fornecer orientações adequadas.

Fonte: Brasil Escola