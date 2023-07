“Curitiba investe em infraestrutura e desenvolvimento urbano: obras de pavimentação, macrodrenagem, construção e reforma de escolas e unidades de saúde estão em destaque”

Obras de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano em Curitiba

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) está coordenando diversas intervenções nesta semana nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento urbano em Curitiba. Entre as obras em andamento estão a pavimentação, macrodrenagem, construção e reforma de escolas, e reforma em unidades de saúde.

Pavimentação e Recuperação da Malha Viária

A Smop está realizando várias frentes de trabalho para a recuperação da malha viária da cidade, por meio do programa Asfalto Novo. Dentre as ruas que estão recebendo melhorias, destacam-se:

Rua Jovina de Oliveira Karan (Capão Raso)

Rua Francisco Caron (CIC)

Rua Orlando Peruci (Santa Felicidade)

Rua Desembargador Cid Campello (CIC)

Rua Reinaldo Gusso (Pinheirinho)

Rua Pedro Cruzeta (CIC)

Ao todo, as pavimentações somam 5,6 km, que se somarão às 1.795 vias da cidade já contempladas com manutenção nos últimos cinco anos. O programa Asfalto Novo já ultrapassou a marca de 853 km de asfalto novo na cidade.

O secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, destaca que essas intervenções visam melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, ele ressalta que as obras trazem benefícios não apenas para os deslocamentos, mas também para áreas como educação, saúde e cultura.

Exemplo de Melhoria: Rua Desembargador Cid Campello

Um exemplo das melhorias proporcionadas pelo programa Asfalto Novo é a Rua Desembargador Cid Campello. A Prefeitura está promovendo a requalificação dessa rua, ao longo de 1.427 metros, desde a Rua Professor Algacyr Munhoz Mader até o Rio Barigui.

Seu Joel Berbeli, proprietário da loja Rosângela Materiais Elétricos, comemora a chegada do asfalto novo na rua. Ele destaca que há mais de 30 anos reivindicava melhorias para a região e agora as obras finalmente chegaram.

Outra rua que está recebendo pavimentação é a Rua Jovina de Oliveira Karan, no bairro CIC. Os moradores estão satisfeitos com a melhoria, pois os buracos eram um grande problema na região. A comerciante Claudete Valomim ressalta a importância do asfalto novo para garantir uma rua em excelentes condições.

Macrodrenagem no Bairro CIC

No bairro CIC, o Departamento de Pontes da Smop está realizando a terceira etapa do processo de desassoreamento e regularização dos taludes do Rio Barigui. Os trabalhos estão sendo realizados no trecho que corta o bairro CIC, desde a Rua Cid Campelo até a Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, totalizando 1,5 km de extensão.

Mobilidade: Linha Verde Norte e Complexo Tarumã

As obras do lote 4.1 da Linha Verde Norte, na região do Trevo do Atuba, estão em andamento. Nessa etapa, estão sendo realizados serviços de pavimentação e escavação para a construção de uma nova trincheira que fará a ligação entre Curitiba e a Região Metropolitana.

No Viaduto da Victor Ferreira do Amaral, as obras do Complexo do Tarumã estão avançando. A concretagem dos blocos de concreto armado necessários para o alargamento da estrutura está em andamento. Essa ampliação permitirá a instalação das estações de ônibus Tarumã e Victor Ferreira do Amaral.

Educação: Construção e Reforma de Escolas

A construção da Escola Municipal Metry Bacila, localizada no bairro Santa Cândida, está em andamento. A nova unidade contará com dez salas de aula, sala de informática, biblioteca, salas para professores, equipe pedagógica, sala da direção, secretaria, copa, almoxarifado, dois pátios e uma quadra esportiva coberta. A previsão é de que a construção seja concluída no segundo semestre de 2024.

No bairro Caximba, a Escola Municipal Joana Raksa está passando por obras de reforma e ampliação. Serão construídas quatro novas salas de aula, novo refeitório, sanitários, depósito, cisterna para incêndio, área para prática de capoeira e calçadas em paver. Essa ampliação faz parte de um projeto de gestão de risco climático financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento.

Saúde: Reforma de Unidades de Saúde

Sete unidades de saúde de Curitiba estão passando por reformas atualmente. As melhorias estão sendo realizadas nas unidades Ouvidor Pardinho, Campina do Siqueira, Irmã Tereza Araújo, Trindade I, Estrela, Augusta e Bacacheri.

Além disso, a construção da sede própria da Unidade de Saúde Umbará II está em fase de finalização. A nova unidade terá toda a estrutura necessária para oferecer serviços de qualidade aos moradores da região.

Fonte: cgn.inf.br