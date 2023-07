Formação da nata do leite: como acontece?

Ao deixarmos um leite não-pasteurizado em repouso por alguns minutos, podemos observar a formação de uma camada com textura diferente em sua superfície. Essa camada é conhecida como nata, sendo amada por uns e odiada por outros.

O leite é composto por diversos elementos, como proteínas, açúcares, sais minerais, certos tipos de vitaminas, entre outros. Também estão presentes no leite os glóbulos de gordura. Em cada mililitro de leite, existem aproximadamente 15 bilhões desses elementos, sendo eles os responsáveis pela formação da nata.

Quando o leite não-pasteurizado é deixado em repouso por algum tempo, os glóbulos de gordura se deslocam para a superfície, formando a nata. Portanto, podemos concluir que a nata é composta basicamente por gordura, sendo importante na produção de manteiga, por exemplo.

O leite pasteurizado passa pelo processo de homogeneização, que consiste na passagem do leite sob pressão por pequenos orifícios, resultando na redução do tamanho dos glóbulos de gordura. Por esse motivo, a nata não se forma no leite pasteurizado.