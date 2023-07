Coritiba vence o América-MG e deixa a lanterna do Brasileirão

Reportagem: Fernando Plantes / Direto Couto Pereira

O Coritiba venceu o América-MG de virada, por 3 a 1, no Couto Pereira, pela 14ª rodada, e deixou a lanterna do Brasileirão. Foi a segunda vitória seguida do Alviverde, que ainda segue na zona do rebaixamento, com 10 pontos conquistados, na 18ª posição. Do outro lado, o Coelho caiu para a última colocação, com nove pontos.

O Coxa não vencia em casa há nove jogos, a última havia sido em 15 de fevereiro, diante do Londrina, ainda pelo Campeonato Paranaense por 1 a 0.

O time mineiro deu um susto no Coxa. No primeiro lance da partida, acertou o travessão com um chute de Everaldo. Minutos depois, aos 7 minutos, o meia Juninho abriu o placar para os visitantes.

O Coritiba não demorou a reagir e virou o jogo ainda antes do intervalo. Primeiro foi com um gol de pênalti do atacante Alef Manga, aos 39 minutos. Poucos minutos depois, aos 43, foi a vez do atacante Robson marcar o segundo gol, em um chute forte no canto do goleiro Matheus Pasinato.

Determinado a manter a vantagem, o Coxa manteve-se organizado na defesa durante o segundo tempo. O América-MG tentou reagir, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário e criar chances claras de gol. No último minuto, o Coxa fechou o placar com Victor Luís que saiu do banco, no contra-ataque.

Na próxima rodada, o Coritiba encara o Cruzeiro, no próximo domingo (16), às 11 horas em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão 2023 – 14ª rodada

08/07/2023

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba.

Coritiba 3 x 1 América-MG

Coritiba:

Luan Polli, Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Victor Luís), Bruno Gomes e Marcelino Moreno (Kaio César); Alef Manga, Robson e Rodrigo Pinho (Boschilia) (Diogo Batista).

Técnico: Thiago Kosloski.

América-MG:

Pasinato; Marlon (Daniel Borges), Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal (Breno), Juninho (Matheusinho) e Martínez; Everaldo (Pedrinho), Rodrigo Varanda e Henrique Almeida (Wellington Paulista).

Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Juninho, aos 7’/1ºT, Alef Manga, aos 39’/1º e Robson, aos 43’/1ºT e Victor Luís, aos 50’/2ºT.

Cartões amarelos: Luan Polli, Henrique, Alef Manfa, Kaio César e Rodrigo Pinho (CFC); Lucas Kal, Martínez e Everaldo.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).