“Fiocruz: Pesquisa, Medicamentos e Vacinas para a Saúde”

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde e ao governo federal, que se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico da saúde no Brasil. É a organização mais destacada na América Latina na área de ciências e tecnologia em saúde. Um dos principais objetivos da Fiocruz é realizar pesquisas nas áreas de medicina experimental, biologia e patologia, produzindo medicamentos e vacinas para melhorar a qualidade de vida e a saúde pública da população brasileira. As vacinas e medicamentos produzidos pela fundação têm como objetivo fortalecer e consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) e, assim, reduzir as desigualdades sociais relacionadas à saúde dos brasileiros. Além disso, a Fiocruz forma e aprimora profissionais de saúde e pesquisadores para atuarem em diversos campos, especialmente no SUS. A instituição oferece uma variedade de cursos presenciais e a distância de especialização, mestrado, doutorado, entre outros.

Fonte: Brasil Escola