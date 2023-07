Entenda a Black Friday: origem e relação com o Dia de Ação de Graças

Black Friday

Clique no link gazetadobairro.com.br e entenda o que é a Black Friday. Conheça as teorias que explicam a origem do nome e veja qual é a relação com o Dia de Ação de Graças.

O texto a seguir apresenta informações interessantes sobre a Black Friday. Descubra como surgiu esse evento e qual é sua ligação com o feriado norte-americano de Ação de Graças.

A Black Friday é conhecida como a sexta-feira de descontos, que ocorre sempre após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Nesse dia, diversas lojas físicas e online oferecem promoções imperdíveis para os consumidores.

Existem algumas teorias que explicam a origem do nome “Black Friday”. Uma delas sugere que o termo surgiu na Filadélfia, na década de 1960, para descrever o tráfego intenso e o caos que ocorriam nas ruas da cidade devido às compras de Natal. Outra teoria aponta que o termo foi usado pela primeira vez pelos varejistas para indicar que, nesse dia, as vendas eram tão altas que conseguiam sair do “vermelho” (prejuízo) e passar para o “preto” (lucro).

Apesar de não ser um feriado oficial, a Black Friday se tornou uma tradição nos Estados Unidos e tem se espalhado por diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Os consumidores aproveitam esse dia para comprar produtos com descontos incríveis e antecipar suas compras de Natal.

A relação da Black Friday com o Dia de Ação de Graças está relacionada ao fato de que, tradicionalmente, o feriado de Ação de Graças marca o início da temporada de compras natalinas nos Estados Unidos. Assim, a Black Friday surge como uma oportunidade para os consumidores aproveitarem os descontos e garantirem seus presentes de Natal.

Portanto, a Black Friday é um evento aguardado pelos consumidores que desejam fazer compras com descontos atrativos. Aproveite as promoções e antecipe suas compras de Natal!

