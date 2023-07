“Desvendando o Meio de Funil: Segredos para Criar Conteúdo Persuasivo”

No marketing digital, existem diferentes etapas do funil de vendas que correspondem ao processo de atração, nutrição e conversão dos leads em clientes. Uma dessas etapas é chamada de meio de funil, também conhecida como MOFU (Middle of the Funnel).

O meio de funil é o estágio em que os leads já foram atraídos para a sua marca, por meio de conteúdos relevantes e de qualidade, e estão em busca de mais informações para tomar uma decisão de compra. Nessa fase, o objetivo é educar e engajar esses leads, oferecendo conteúdos mais aprofundados e direcionados para as suas necessidades específicas.

O que é conteúdo de meio de funil?

O conteúdo de meio de funil é aquele que tem o objetivo de educar e engajar os leads, apresentando soluções para os seus problemas e mostrando como a sua empresa pode ajudá-los. É nessa etapa que você vai oferecer conteúdos mais aprofundados e segmentados, com o objetivo de nutrir esses leads e levá-los para a próxima fase do funil.

Esse tipo de conteúdo pode ser apresentado de diversas formas, como artigos de blog, ebooks, webinars, podcasts, infográficos, entre outros. O importante é oferecer informações relevantes e de qualidade, que realmente ajudem os leads a resolverem seus problemas e tomarem uma decisão de compra.

Como criar conteúdo de meio de funil?

Para criar um conteúdo de meio de funil eficiente, é importante conhecer bem o seu público-alvo e entender quais são as suas dores, necessidades e desejos. Com base nesse conhecimento, você pode criar conteúdos personalizados e direcionados para cada segmento do seu público.

Além disso, é importante utilizar palavras-chave relevantes para o seu negócio e para o seu público-alvo. Isso vai ajudar o seu conteúdo a ser encontrado pelos motores de busca e pelos leads que estão procurando por informações relacionadas ao seu segmento.

Também é importante utilizar técnicas de SEO (Search Engine Optimization) para otimizar o seu conteúdo e aumentar a sua visibilidade nos motores de busca. Isso inclui utilizar palavras-chave no título, nas headings (H1, H2, H3), na meta description, nas imagens, entre outros elementos.

Outra dica importante é utilizar call to actions (CTAs) no seu conteúdo, convidando os leads a avançarem para a próxima etapa do funil. Esses CTAs podem ser links para outros conteúdos relacionados, formulários de contato, ofertas especiais, entre outros.

Conclusão

O conteúdo de meio de funil é fundamental para nutrir e engajar os leads, ajudando-os a tomar uma decisão de compra. Para criar esse tipo de conteúdo, é importante conhecer bem o seu público-alvo, utilizar palavras-chave relevantes e aplicar técnicas de SEO para aumentar a visibilidade do seu conteúdo nos motores de busca.

Com um conteúdo de meio de funil bem estruturado e otimizado, você estará mais próximo de converter os leads em clientes e alcançar o sucesso nas suas estratégias de marketing digital.

gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais Notícias de Curitiba, Notícias do seu bairro, Curiosidades aqui na gazetadobairro

Veja mais dicas de Gestão e Vendas aqui na gazetadobairro