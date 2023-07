Diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista

Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual profissional procurar quando desejam tratar a saúde mental. Psicólogos, psiquiatras e psicanalistas são três profissões que trabalham com a mente humana, mas possuem abordagens e formações distintas. No entanto, esses três profissionais podem atuar juntos no tratamento ou acompanhamento de um paciente, buscando aumentar a qualidade de vida e promover a saúde. É importante conhecer cada uma dessas profissões para saber qual profissional procurar.

O psicólogo é um profissional formado no curso de psicologia, que dura cerca de cinco anos, e deve ter registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para exercer a profissão. Os psicólogos podem atuar em atendimento individual ou em grupo. Eles trabalham com intervenção psicológica, por meio de orientação, diálogo e aconselhamento. Uma das principais habilidades do psicólogo é saber ouvir. Eles podem realizar psicodiagnósticos, orientação vocacional, psicoterapia, tratamento de fobias e atuar em diversas áreas. O campo de atuação do psicólogo é vasto, podendo trabalhar em escolas, equipes esportivas, empresas, clínicas e hospitais. Geralmente, são procurados por pessoas que estão passando por transtornos comportamentais, como crises emocionais, luto, problemas no trabalho ou relacionamentos, depressão, fobias, entre outros. O psicólogo estuda o comportamento humano, faz análises por meio da observação e interação para diagnosticar, prevenir e tratar doenças relacionadas ao sistema emocional. O tratamento com um psicólogo costuma ser de longa duração, pois busca desenvolver a capacidade das pessoas de entenderem as causas de seus problemas e o impacto disso em seus comportamentos. Quando o psicólogo identifica a necessidade de medicamentos, como antidepressivos, ele encaminha o paciente a um psiquiatra.

O psiquiatra é o único dos três profissionais mencionados que é médico. Ele se forma em medicina e, em seguida, se especializa em psiquiatria, o que leva cerca de nove a dez anos de formação. Os psiquiatras podem trabalhar em conjunto com outros profissionais no tratamento de um paciente. Durante a especialização, o médico psiquiatra passa por setores como neurologia, emergências e clínica médica para aprender, na prática, como estudar e tratar um paciente. O trabalho do psiquiatra é mais abrangente, pois ele possui conhecimentos em neurologia e psicofarmacologia, o que lhe permite compreender a questão biológica do problema apresentado pelo paciente. Dentre os profissionais que trabalham com a mente humana, o psiquiatra é o único que pode prescrever medicamentos para o paciente. Além do auxílio neurológico, quem está em tratamento com um psiquiatra pode receber auxílio medicamentoso.

A psicanálise é um método terapêutico proposto pelo médico neurologista Sigmund Freud no século XX, com o objetivo de entender o funcionamento da mente humana, especialmente daqueles que sofrem de problemas mentais. Freud pedia aos seus pacientes que se deitassem em um sofá, conhecido como “divã”, para que se sentissem mais à vontade durante as consultas. A psicanálise é uma linha terapêutica da psicologia, e geralmente os psicanalistas são psicólogos que se especializam nesse tipo de terapia. Também é comum encontrar médicos que são psiquiatras e psicanalistas, o que lhes permite prescrever medicamentos. No entanto, para ser um psicanalista, não é necessário ter formação em psicologia ou medicina. O psicanalista pode ter formação em outras áreas distintas da saúde mental. A especialização em psicanálise dura, em média, dois anos. O psicanalista utiliza associações livres, sonhos e materiais inconscientes do paciente para auxiliá-lo em sua recuperação. Alguns psicanalistas utilizam a técnica da regressão, instruindo o paciente a buscar em sua mente o momento exato de sua vida que possa ter originado as emoções negativas.

É importante lembrar que psicólogos e psiquiatras podem ser psicanalistas, mas nem todo psicanalista é um psicólogo ou psiquiatra, pois ele pode ter formação superior em outras áreas. As diferenças entre os três profissionais são:

– Formação: Psicólogos têm formação em psicologia, psiquiatras têm formação em medicina com especialização em psiquiatria, e psicanalistas não têm uma graduação específica, apenas uma especialização na área.

– Atuação: Psicólogos podem atuar em clínicas, hospitais, empresas, escolas, entre outros. Psiquiatras atuam em clínicas e hospitais. Psicanalistas atuam em clínicas.

– Tratamento: Psicólogos utilizam várias linhas de tratamento. Psiquiatras realizam exames e podem prescrever medicações. Psicanalistas utilizam a psicanálise como método terapêutico.

– Público: Psicólogos atendem individualmente ou em grupo. Psiquiatras atendem individualmente. Psicanalistas atendem individualmente ou em grupo.

– Medicação: Psicólogos não utilizam medicação. Psiquiatras podem prescrever medicação. Psicanalistas não utilizam medicação.

