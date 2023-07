“Descubra sua personalidade através da escrita”

A grafologia é o estudo da escrita manual de uma pessoa, especialmente em relação à sua personalidade. Em filmes de ação, é comum ver alguém, geralmente um policial, estudando a caligrafia para tentar identificar um criminoso, pelo menos no que diz respeito à sua personalidade e certas peculiaridades, como ser canhoto ou não. Isso ocorre porque a grafologia é uma forma de manifestação da personalidade.

De acordo com João Bosco, autor do livro Grafologia, a escrita é semelhante à impressão digital, ou seja, é impossível ter duas pessoas com a mesma caligrafia. A grafologia revela que cada indivíduo tem uma forma exclusiva de escrever.

A forma das letras também pode revelar o tipo de personalidade de uma pessoa, pois cada um expressa traços peculiares ao escrever. Os especialistas na análise da escrita manual são chamados de grafotécnicos. Já o grafólogo é o especialista em desvendar o que o pingo do “i” ou a altura em que o “t” é cortado revelam sobre a personalidade de uma pessoa, especialmente seu idealismo.

Na grafia, tudo é estudado, desde a pressão da escrita e o formato das letras até a formatação, para se chegar a um resultado coerente e satisfatório que indique traços específicos da personalidade de uma pessoa. Por exemplo, pessoas que cortam o “t” com um traço superior revelam ser autoconfiantes e empreendedoras.

É possível descobrir muito sobre a personalidade e o caráter de uma pessoa a partir da escrita, porém isso não significa que basta olhar a forma de escrever para determinar quem ela é. Para isso, outros aspectos devem ser estudados, como o modo de falar, olhar, gesticular, entre outros.