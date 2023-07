Motociclista ferido em acidente na Linha Verde culpa outra moto: “Fui fechado e atingi um carro”

Acidente na Linha Verde deixa motociclista e garupa feridos em Curitiba

No dia 21 de julho de 2023, um motociclista e um garupa ficaram feridos em um acidente na Linha Verde, no bairro Xaxim, em Curitiba. A colisão envolveu um carro e duas motos.

De acordo com informações do sargento Machado, do SIATE, o motociclista ferido relatou que foi fechado por outra moto, colidiu contra ela e, em seguida, atingiu um carro.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram apenas uma moto com o piloto e o garupa feridos. Os veículos envolvidos no acidente ainda não foram identificados.

O piloto da moto sofreu uma fratura na perna, enquanto o garupa teve uma contusão no tórax. Ambos foram encaminhados ao hospital para receberem atendimento médico.

O sargento Machado ressalta a importância de redobrar a atenção no trânsito, especialmente em dias chuvosos, quando a pista fica escorregadia. Ele destaca que todo deslocamento, seja com qualquer veículo, requer atenção e cuidado.

Fonte: www.bandab.com.br