“Descubra por que comer antes de dormir faz mal”

É muito comum ouvir que dormir de barriga cheia faz mal, não é mesmo? Mas, afinal, o que ocorre no nosso corpo que pode nos levar a problemas de saúde? A seguir explicaremos por que comer antes de dormir pode não ser uma boa pedida.

Tópicos deste artigo

Por que comer antes de dormir faz mal?

No momento que iniciamos nosso sono, os nossos sistemas passam a funcionar de forma mais lenta. Isso também ocorre com o sistema digestório e é por isso que se recomenda ingerir alimentos pelo menos duas horas antes de deitar. O processo de digestão lento pode desencadear problemas no sono e, consequentemente, indisposição no dia posterior. Além disso, dormir após as refeições podem causar refluxo, ou seja, o retorno do produto da digestão para o esôfago. Como o produto que chega ao esôfago apresenta ácidos que estavam presentes no estômago, pode ocorrer lesão no tecido do órgão.

Vale destacar também que uma alimentação inadequada (consumo de alimentos muito pesados) antes de dormir está relacionada também com a apneia do sono e deve ser evitada. Pessoas que possuem apneia do sono possuem pequenas paradas de respiração quando estão dormindo.

E o breve cochilo após o almoço?

É comum sentir sono após o almoço, uma vez que todo o fluxo sanguíneo do corpo está direcionado para a digestão. O breve cochilo após o almoço pode ajudar a melhorar o rendimento no período da tarde e é, por isso, recomendado. Vale destacar, no entanto, que o cochilo deve ser de apenas 30 minutos e que alguns médicos pedem que esse pequeno descanso seja feito apenas meia hora após a alimentação.

É importante que não se ultrapasse o período de 30 minutos, pois, após esse período, esse sono mais longo pode ser responsável por problemas para dormir no período noturno.

Como podemos melhorar nossa noite de sono?

Para ter uma noite de sono mais agradável, é necessário redobrar a atenção com nossa alimentação. Escolher alimentos leves é essencial para que a digestão processe-se mais facilmente. Alimentos ricos em gordura e muita carne vermelha, por exemplo, atrapalham a digestão e causam aquela sensação de “estufamento”. Outro ponto importante é não ingerir bebidas estimulantes, pois elas podem atrapalhar o sono. Entre as bebidas que apresentam esse papel, podemos citar chocolate, café, chá-mate e refrigerantes.

Por gazetadobairro.com.br