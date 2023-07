“Três mulheres hospitalizadas após grave acidente entre carro e reboque de trem em Curitiba”

Acidente entre carro e reboque de trem em Curitiba

Acidente entre carro e reboque de trem em Curitiba

Três mulheres são encaminhadas ao hospital após colisão

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, três mulheres precisaram ser levadas ao hospital após um acidente envolvendo um carro e um reboque de trem. O Renault Sandero em que as vítimas estavam foi atingido enquanto cruzava o trilho do trem, na altura da rua São José dos Pinhais, na noite desta segunda-feira (17).

Vítimas encontradas conscientes e orientadas

A equipe do Corpo de Bombeiros encontrou as vítimas, com idades de 32, 40 e 64 anos, ainda dentro do veículo. Segundo o sargento Sandro, elas apresentavam contusões no tórax e no rosto, mas estavam conscientes e orientadas.

Carro arrastado por cerca de 20 metros

O carro foi arrastado por aproximadamente 20 metros até que o trem conseguisse parar. O veículo ficou bastante danificado devido ao acidente.

Atualização: 18 jul 2023, às 08h58

Fonte: Gazeta do Bairro

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.





Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br