Ladrão é preso em flagrante após assaltar caminhão de carnes de frango em Curitiba

Um ladrão foi preso em flagrante após render um trabalhador e assaltar um caminhão carregado com carnes de frango, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na tarde desta terça-feira (18). A rápida ação dos agentes do 13º Batalhão da Polícia Militar (PM) resultou na prisão do criminoso.

O soldado Cardoso, do 13º Batalhão, explicou que a vítima informou aos agentes sobre o roubo e, em apenas 10 minutos, o ladrão foi encontrado.

O ladrão estava vestindo roupas escuras e ameaçou estar armado. Ele levou o caminhão e a carga, fugindo em direção desconhecida. A equipe em patrulhamento conseguiu localizar o caminhão, mas o criminoso tentou fugir mesmo com a presença da viatura.

Segundo Cardoso, o ladrão estava retirando a carga do caminhão e colocando em um carrinho, na frente dos policiais. A carga era composta por diversos cortes de frango.

O motorista do caminhão, de 64 anos, relatou que foi abordado pelo ladrão enquanto fazia a descarga em um mercado do bairro Sítio Cercado. Ele ficou sem reação e o criminoso fugiu dirigindo o caminhão. O motorista conseguiu encontrar uma viatura policial e, em cerca de 10 minutos, o ladrão foi preso.

O ladrão foi encaminhado à Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça.

Vítima relata susto no Sítio Cercado

O motorista do caminhão, de 64 anos, contou à Banda B que estava fazendo a descarga em um mercado do bairro Sítio Cercado quando foi surpreendido pelo ladrão.

“Tinha acabado de descarregar, estava entrando no caminhão quando fui abordado. Fiquei sem reação e ele saiu correndo com o caminhão. Tentei ligar para o 190, mas acabei encontrando uma viatura policial a pé. Graças a Deus, em cerca de 10 minutos o ladrão foi preso. É a primeira vez que sou assaltado, é terrível e não desejo para ninguém”, relatou o motorista.

Confira o momento em que o caminhão é visto pelos agentes da PM:

Fonte: Gazeta do Bairro

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br