“Acidente impressionante: Carro é atingido por trem em Curitiba deixando três feridos”

Três vítimas são atendidas após acidente envolvendo trem e carro em Curitiba

Na noite desta segunda-feira (17), um Renault/Sandero foi atingido por um trem reboque na rua São José dos Pinhais, bairro Sítio Cercado, em Curitiba. As três ocupantes do veículo, com idades de 32, 40 e 64 anos, ficaram feridas, mas sem risco de morte.

De acordo com as primeiras informações, a motorista tentou atravessar a linha férrea quando o reboque do trem se aproximava, resultando na colisão. O carro foi arrastado por cerca de 20 metros até que o trem conseguisse parar.

O Corpo de Bombeiros informou que, apesar da destruição do automóvel, as três ocupantes saíram sem graves ferimentos. “Apesar da cena ser bem forte, a colisão foi na lateral do veículo. Chegamos no local e as três vítimas já estavam fora do veículo, apresentando contusão no tórax e no rosto. Porém, todas estavam conscientes”, afirmou o sargento Gilmar à Banda B.

As três vítimas foram atendidas no local e encaminhadas ao Hospital do Trabalhador.

Fonte: www.bandab.com.br