“Descubra os Mitos e Verdades da Missão Apollo 11”

A corrida espacial motivou as grandes potências mundiais da época, EUA e a União Soviética, a levarem o primeiro homem à superfície da Lua. Durante muito tempo, a URSS manteve-se à frente na conquista do espaço, tanto que eles chegaram a levar o primeiro homem até lá. Em 12 de abril de 1969, a URSS conseguiu colocar o astronauta soviético Iuri Gagarin em órbita da Terra, a bordo da espaçonave Vostok 1. Os norte-americanos não ficaram para trás e então, no dia 20 de julho de 1969, conseguiram realizar a primeira alunissagem (pouso na Lua) da história da humanidade. O pouso na superfície lunar foi transmitido para as televisões do mundo todo, as imagens mostravam o astronauta Neil Armstrong dando os seus primeiros passos em solo lunar: pequenos passos para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Neil Armstrong deu o primeiro passo do homem na Lua. Mesmo hoje em dia, há quem duvide que o homem de fato chegou a pousar na superfície da Lua. A internet está cheia de vídeos, fotos e teorias da conspiração que, entre outras coisas, dizem que a missão Apollo-11 foi, na verdade, uma grande farsa. Entretanto, o homem já pisou na Lua seis vezes. Ao todo, doze astronautas já estiveram lá, em seis diferentes missões: Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O programa espacial Apollo, que começou em 1969, foi breve e terminou em 1972. O motivo para o seu fim era principalmente o alto custo envolvido na exploração lunar. Neste artigo, discutiremos os principais mitos e verdades sobre a viagem do homem à Lua, para que você entenda melhor sobre o assunto. Veja também: Por que o homem ainda não voltou à Lua? Tópicos deste artigo1 – Verdade: Números da missão Apollo 112 – Mito: Como não há vento na Lua, a bandeira não deveria se mover3 – Verdade: Os astronautas deixaram um espelho na Lua4 – Mito: As estrelas deveriam aparecer nas fotos feitas pelos astronautas5 – Verdade: Os astronautas trouxeram pedaços da Lua para a Terra6 – Mito: Os astronautas não sobreviveriam a uma viagem à Lua devido à intensa radiação solar7 – Verdade: Os astronautas foram colocados em quarentena ao voltarem da Lua8 – Mito: Há uma pedra escrita com a letra C na Lua9 – Verdade: Os astronautas deixaram algumas “lembrancinhas” na Lua10 – Mito: O computador de bordo da Apollo 11 era “fraco”Verdade: Números da missão Apollo 11 Confira alguns números impressionantes relacionados à missão Apollo 11: Ao todo, a missão durou 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Durante esse tempo, os astronautas percorreram mais de 1,5 milhões de quilômetros de distância no decorrer de seu trajeto de ida e volta. O lançamento foi realizado no Cabo Kennedy, na Flórida. Estima-se que nas proximidades da praia havia cerca de 1 milhão de pessoas. A subida do foguete Saturno V, responsável por levar o módulo Columbia para fora da Terra, levou cerca de 12 minutos para entrar em órbita. O evento foi televisionado e assistido por mais de 650 milhões de espectadores por todo o mundo. O lançamento do foguete Saturno V, com os módulos Eagle e Columbia. (Crédito: NASA) Cerca de 400.000 pessoas trabalharam no projeto Apollo 11, por isso, caso tudo isso for uma mentira, teríamos um total de 400.000 empregados envolvidos no segredo! Os trajes utilizados pelos astronautas da Apollo 11 tinham cerca de 90 kg. O pouso do módulo lunar da missão Apollo 11 não foi nada tranquilo, Armstrong visualizou imperfeições no terreno previsto para o pouso e teve que acionar o piloto semiautomático, com isso, conseguiram pousar 20 segundos antes do combustível de pouso acabar. A missão Apollo 11 custou cerca de 23 bilhões de dólares, o equivalente a 131,75 bilhões de dólares nos dias de hoje, ou, 425 bilhões de reais. Para saber mais sobre a missão Apollo 11, leia: Apollo 11 | Tudo sobre a missão que levou o homem à Lua Mito: Como não há vento na Lua, a bandeira não deveria se mover A Lua não apresenta atmosfera, uma vez que a sua gravidade é muito baixa, por esse motivo, muitos acreditam que a bandeira fincada no chão por Neil Armstrong e Buzz Aldrin não deveria mover-se como nas filmagens. No entanto, poucos entendem que a bandeira moveu-se daquela maneira em razão de sua própria inércia e não por conta de ventos ou qualquer coisa do tipo. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, com velocidade constante, quando sujeita a uma força resultante nula. O complexo movimento realizado pela bandeira é resultado de sua inércia. (Crédito: NASA) Verdade: Os astronautas deixaram um espelho na Lua Armstrong e Aldrin instalaram na superfície lunar um dispositivo óptico capaz de refletir ondas eletromagnéticas de volta à sua fonte emissora. Esse dispositivo, chamado de LRRR (lunar laser ranging experiment), é usado até os dias de hoje para medir com grande precisão a velocidade e a distância entre a Terra e a Lua. Além disso, na Lua, há um equipamento capaz de detectar a atividade decorrente de terremotos e impactos de meteoritos. Mito: As estrelas deveriam aparecer nas fotos feitas pelos astronautas Muitas pessoas acreditam que o homem nunca esteve na Lua já que não é possível enxergar as estrelas quando olhamos para as fotos tiradas durante o pouso na superfície lunar. Entretanto, isso é perfeitamente explicável. Os astronautas encontravam-se na superfície da Lua que era iluminada diretamente pela luz solar, isso fazia com que as câmeras rudimentares da época diminuíssem sua abertura de fotografia e, com isso, não era possível fotografar os minúsculos pontos brilhantes que eram as estrelas. Possivelmente, com a tecnologia das câmeras fotográficas digitais, tiraríamos incríveis fotos de longa exposição que revelassem detalhes do céu noturno que não podem ser vistos daqui da Terra. Nas fotos não é possível ver as estrelas em razão da abertura das câmeras. Verdade: Os astronautas trouxeram pedaços da Lua para a Terra Enquanto estavam na superfície da Lua, os astronaut

Fonte: Brasil Escola