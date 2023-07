Skate em Curitiba: Conheça as melhores pistas da cidade e se inspire com a conquista olímpica!

Skate em Curitiba: Conheça as melhores pistas da cidade

A prática do skate em Curitiba tem ganhado cada vez mais espaço e incentivo, contando atualmente com 35 pistas públicas disponíveis para os skatistas da cidade. Com a conquista das medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, o esporte voltou a se destacar no Brasil, impulsionando ainda mais a paixão pelo skate em terras curitibanas.

Uma das mais recentes reinaugurações foi a Pista de Skate da Praça Soldado Wagner, localizada no bairro Tatuquara, que passou por uma completa revitalização, incluindo a adição de novos obstáculos e uma área kids para iniciantes treinarem suas manobras em segurança.

Outras pistas renomadas na cidade são a da Praça Afonso Botelho, no Água Verde, e a do Parque Yberê, no Campo de Santana, ambas na modalidade street, além da tradicional pista do Gaúcho, na Praça do Redentor, no São Francisco, que permite treinos de manobras de street e simulações de surfe.

As pistas de skate em Curitiba são abertas ao público e proporcionam um espaço seguro tanto para iniciantes quanto para skatistas experientes aprimorarem suas habilidades.

Confira abaixo 7 pistas de skate em Curitiba para desfrutar de momentos emocionantes e evoluir suas habilidades no skate:

Pista de Skate Afonso Botelho

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde

Endereço: R. Pastor Antônio Polito, 2200 – Boqueirão

Endereço: R. Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

Endereço: R. Des. Benvindo Valente, 60 – São Francisco

Endereço: Praça Soldado Wagner Alves Sampaio – Tatuquara

Endereço: Tv. da Lapa, 231 – Centro

Endereço: R. Celeste Tortato Gabardo, 2180 – Sítio Cercado

Esta reportagem foi criada por Inteligência Artificial através de um prompt aplicado ao Chatgpt. Faz parte de uma iniciativa do portal RIC.com.br para utilização de novas tecnologias dentro de um padrão ético na produção de conteúdo, por isso, todos os conteúdos são revisados por um profissional de jornalismo.

28 jul 2023, às 21h40.

Notícia

Cotidiano

2023-07-28

2023-07-28

Curitiba

Caio Remza

Fonte: ricmais.com.br