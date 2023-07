Boqueirão Fashion 2023: Moda inclusiva e memórias afetivas encantam Curitiba

Boqueirão Fashion: O maior evento de moda de Curitiba

Em uma noite inspirada nas memórias afetivas da cidade, na cultura local e exaltando a moda inclusiva, o segundo desfile do Boqueirão Fashion – Semana de Moda de Curitiba –, na noite desta sexta-feira (28/7) cativou a plateia e fechou com sucesso uma programação intensa de eventos voltados à cadeia têxtil da cidade.

E, sua sétima edição – primeira estendida por cinco dias – o Boqueirão Fashion 2023 firmou-se como maior evento da moda da capital paranaense, que contou com a participação de cerca de 3 mil pessoas.

Uma expressão da economia criativa de Curitiba

Na segunda noite consecutiva em que os corredores da Rua da Cidadania do Boqueirão se transformaram em passarela para exibir o trabalho de profissionais de toda a cadeia do mercado da moda da cidade – modelos, designers, costureiros, empresários do setor têxtil, o prefeito Rafael Greca, ao lado do vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, prestigiou as produções exibidas na passarela e ressaltou o potencial do setor para o fomento da economia na cidade.

“A semana de moda do Boqueirão é uma expressão da economia criativa de Curitiba. A ideia do Boqueirão Fashion é trazer artistas, designers botarem a inteligência para funcionar e, pela moda, transformar a vida em uma coisa mais divertida. A semana também mostra que a moda é um setor que gera empregos e renda, como é o sucesso da Rua Bley Zornig, o polo de malharias do Boqueirão”, destacou o prefeito Rafael Greca.

Uma semana de moda intensa e diversificada

Assim como na noite anterior, cerca de mil pessoas prestigiaram os talentos da moda na capital paranaense, lotando os espaços destinados ao público, encerrando a programação com sucesso. Este ano, pela primeira vez, o Boqueirão Fashion estendeu por uma semana. Por cinco dias, a Rua da Cidadania do Boqueirão recebeu uma programação que, além dos desfiles, promoveu exposição fotográfica, oficinas, residência criativa, um casting para modelos não profissionais e um encontro da cadeia produtiva do setor.

Superprodução na passarela

O público pode acompanhar os desfiles que saíam simultaneamente de dois pontos da Rua da Cidadania. Duas passarelas foram montadas, a superior que cruza o Terminal do Boqueirão, e a no piso térreo da regional. Dois telões permitiam que o público não perdesse nenhum detalhe das roupas que eram apresentadas em cada desfile.

A cidade em roupas e acessórios

Nesta segunda noite, quatro desfiles apresentaram a variedade de estilos de produção de vestuário, para diversos públicos. Na abertura da noite, os estudantes do curso de Design de Moda da Universidade Positivo apresentaram seus projetos a partir de elementos característicos de Curitiba: linhas e contornos presentes na arquitetura, símbolos do pinhão e das araucárias, presentes no petit pavet, a chuva e as áreas verdes.

Moda inclusiva e estilo retrô

Na sequência, o desfile da Tico e Tica Sensory, da empreendedora curitibana Julia Nycolack, levou ao palco crianças neuro divergentes – portadoras de síndromes como TEA, TDAH, por exemplo – de e 3 a 8 anos com desfilaram modelos que respeitando a sensibilidade ao toque dos curitibinhas, mostrando que a moda, além de estética, também inclui, também é para crianças e para pessoas que têm um pensar diferente.

A noite que encheu a Rua da Cidadania do Boqueirão de luzes, cores, e tendências da moda seguiu com o desfilhe da designer Fernanda Paisley, em uma coleção que também homenageou a arquitetura da cidade a partir de uma estética retrô.

A referência nos anos 1960 apareceu nas cores fortes e nos recortes geométricos, ressaltando, ao mesmo tempo, as linhas do Jardim Botânico, do Museu Oscar Niemeyer e do Passeios Público.

Memórias afetivas

Fechando a noite e a Semana da Moda de Curitiba deste ano, os designers de moda que participaram da residência criativa, apresentaram o resultado dos dias de imersão com o estilista Enesoe Chan, brasileiro professor de Moda na China. “Agradeço mestre Chan, que nos apresentou um desfile incrível, diria até revolucionário”, disse Greca.

Na passarela, os 27 profissionais expressaram suas memórias afetivas sobre lugares de Curitiba, como o Largo da Ordem, a Praça do Japão e o Bosque do Papa, em uma experimentação artística que traduziu sensações, palavras e sons em cores, texturas e formas, na união de diversos saberes, gostos e estilos, costurados na efervescente diversidade cultural de Curitiba.

Do Caximba ao Batel

Entre as peças apresentadas pelos participantes da residência criativa, Cristiane Bezerra desenvolveu um volumoso vestido em tons terrosos que uniu, na mesma peça, referências dos bairros do Caximba e do Batel. “Participar da produção coletiva de um desfile em poucos dias foi corrido, desafiador, como são os bastidores da moda. Mas foi perfeito!” disse a artista.

A modelo que vestiu a peça foi uma estreante nas passarelas: Rithielle Guerra da Rosa, que mora no Cachoeira, foi uma da 15 selecionadas no casting para não-profissionais entre 670 candidatos, de vários bairros da cidade e da RMC.

“Foi maravilhoso, uma experiência inesquecível. Foi muito bom estrear neste espaço”, disse a modelo. A realização do sonho foi acompanhada pela plateia pela mãe, Neuci Guerra, 59 anos, orgulhosa.

O Boqueirão Fashion – Semana da Moda

Criado em 2017 pelo prefeito Rafael Greca, como Boqueirão Fashion Day, o evento de moda local cresceu a partir do objetivo de fomentar a cadeia criativa da moda a partir do segmento lojista de confecções estabelecido na Rua Bley Zornig – a rua temática da moda, no Boqueirão.

O Boqueirão Fashion é organizado pela Regional Boqueirão e Prefeitura de Curitiba, com apoio da Fundação de Ação Social (FAS), Fundação Cultural de Curitiba (FCC), instituições de ensino, Sebrae, Senai, empresários e vários parceiros da cadeia produtiva da moda.

Também assistiram ao desfile nesta sexta- a secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila; o diretor da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Edson Bueno; a presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Maria Alice Erthal e o administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias.

