“Fala Curitiba: População elege prioridades para o orçamento municipal, mas execução ainda é desafiadora”

População curitibana elege 351 prioridades no Fala Curitiba

Desde 2017, a população curitibana tem participado ativamente do projeto Fala Curitiba, que permite a eleição de prioridades para o orçamento da cidade. De acordo com dados da prefeitura, 65% das demandas eleitas foram concluídas, 28% estão em andamento e 7% ainda não foram iniciadas.

Entre as regionais, Santa Felicidade é a que teve menos demandas concluídas, enquanto o Cajuru é a que possui o maior número de demandas não iniciadas. Essas informações são atualizadas até 30 de junho de 2023.

Fase final do Fala Curitiba para o orçamento municipal de 2024

Na próxima semana, a prefeitura realizará a fase final do Fala Curitiba para o orçamento municipal de 2024. A população terá a oportunidade de votar online e em reuniões nas regionais para escolher as cinco demandas principais. O resultado dessa consulta será utilizado na elaboração da Lei Orçamentária Anual, que será analisada pela Câmara de Curitiba no segundo semestre.

É importante ressaltar que alguns dados da prefeitura declaram algumas demandas eleitas como inviáveis ou como ações de rotina, que não são listadas no balanço. No Fala Curitiba 2022, por exemplo, o Bairro Novo teve 30 demandas declaradas inviáveis, incluindo a Ciclovia na Estrada do Ganchinho entre a novarotatória e a ponto do Rio Iguaçu, que não consta no Plano de Estrutura Cicloviária.

No Pinheirinho, foram consideradas inviáveis 52 demandas, como a instalação de aparelho de RX na UPA Pinheirinho, devido à estrutura física existente não permitir a instalação.

Dificuldades no processo de participação da população

Existem demandas listadas como concluídas ou em andamento que possuem características semelhantes às consideradas inviáveis. Um exemplo são os investimentos em segurança, que possuem quatro itens concluídos e um em andamento com a mesma natureza do item “Mais segurança no Bairro” votado pela população no Pinheirinho, mas considerado inviável pela prefeitura.

Outra dificuldade é a falta de inclusão de valores e indicadores objetivos para a conclusão das solicitações. Durante o processo de “eleição” de prioridades, os cidadãos podem votar em cinco demandas por regional, porém não há detalhamento dos custos e metas envolvidos.

Além disso, na hora de votar, o cidadão precisa escolher entre várias políticas públicas e obras sem saber o impacto financeiro dessas escolhas. Também não é mencionado quanto do orçamento da cidade está disponível para a escolha da população. Essa diferença é evidente em relação aos vereadores, que possuem R$ 1,4 milhão cada para destinar livremente no orçamento, totalizando R$ 53 milhões em emendas.

Confira as datas e locais das reuniões públicas da fase final do Fala Curitiba 2024:

