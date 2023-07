Brasil perde para França na Copa do Mundo feminina

Reportagem: Fernando Plantes

A Seleção Brasileira perdeu o confronto principal do grupo F para França, por 2 a 1, neste sábado (29), no Brisbane Stadium, pela 2ª rodada da Copa do Mundo Feminina.

O Brasil começou o jogo sendo pressionado, o que deixou as atletas da técnica Pia Sundhage desconfortáveis. A França abriu o placar aos 16 minutos, com seu ponto forte, na bola área.

No segundo tempo, a Seleção Brasileira voltou completamente diferente. Pressionando no campo de ataque, o Brasil foi superior e chegou ao empate com Debinha, aos 13 minutos. O Brasil cresceu no jogo, anulou as investidas da França, e por pouco não conseguiu a virada.

Mas como diz o ditado, “quem não faz leva”, o castigo veio novamente na bola área, aos 37 minutos. A zagueira Renard, da França, aproveitou sua altura de 1,87m e marcou de cabeça, após a cobrança de escanteio.

A melhor jogadora do Brasil foi a autora do único gol, Debinha incendiou o jogo no segundo tempo. Só que faltou fôlego no fim para conseguir a virada no momento em que o Brasil era superior na partida.

Com três pontos, a vaga da seleção nas oitavas de final será decidida contra a Jamaica, na última rodada, na quarta-feira (2), às 7 horas da manhã no horário de Brasília.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo Feminina – 2ª rodada – fase de grupos

29/07/2023

Local: Brisbane Stadium, Brisbane/Austrália.

França 2 x 1 Brasil

França:

Magnin; Lakrar, Renard, Perisset e Karchaoui; Toletti, Geyoro e Dali (La Garrec); Bacha, Diani e Le Sommer (Becho). Técnico: Hervé Renard.

Brasil:

Lelê, Antônia (Mônica), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana, Kerolin, Ary Borges (Ana Vitória) e Adriana (Bia Zaneratto); Debinha (Marta) e Geyse (Andressa Alves). Técnica: Pia Sundhage.

Gols: Le Sommer, aos 16’/1ºT, Debinha, aos 12’/2º e Renard, aos 37’/2ºT.

Árbitra: Kate Jacewicz (AUS)

Assistentes: Kyoung-Min Kim (COR) e Joanna Kate Charaktis (AUS).