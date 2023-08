Descubra o segredo dos códigos de barras

Nosso sistema de numeração é constituído por 10 algarismos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) com os quais podemos escrever qualquer número. Esse sistema é chamado de base decimal. Podemos demonstrar qualquer número aplicando potências de base 10. Veja:

47 621 = 4 x 104 + 7 x 10³ + 6 x 10² + 2 x 10¹ + 1 x 100

No sistema binário (base 2), os números são escritos utilizando 0 e 1 e as potências de 2.

Veja:

21 (base 10) = 10101 (base 2)

Transformando o número na base 2 para base 10. Observe:

10101(base 2) = 1 x 24 + 0 x 2³ + 1 x 2² + 0 x 2¹ + 1 x 20 (de acordo com a posição do 0 e 1 elevamos a base 2 ao expoente adequado)

10101 Base 2 1 Posição 4: 24 0 Posição 3: 2³ 1 Posição 2: 2² 0 Posição 1: 2¹ 1 Posição 0: 20

1 x 24 + 0 x 2³ + 1 x 2² + 0 x 2¹ + 1 x 20

16 + 0 + 4 + 0 + 1

21

No código de barras, a barra preta significa 1 e a branca, 0. O número 10100001101, na base 2 é um código de barras simplificado.

Os preços dos produtos no comércio mostrados em código de barras são mais complexos, porém podemos estabelecer o código de barras abaixo na base 10.

10100001101 base2 = 1 x 210 + 0 x 29 + 1 x 28 + 0 x 27 + 0 x 26 + 0 x 25 + 0 x 24 + 1 x 2³ + 1 x 2² + 0 x 2¹ + 1 x 20

1 x 1024 + 0 x 512 + 1 x 256 + 0 x 128 + 0 x 64 + 0 x 32 + 0 x 16 + 1 x 8 + 1 x 4 + 0 x 2 + 1 x 1

1024 + 0 + 256 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1

1293

O número 1293 é o código de determinado produto. O leitor de código de barras do caixa faz a leitura óptica dos códigos e em frações de segundos efetua os cálculos chegando ao número 1293. Acessando uma lista de produtos procura qual foi cadastrado com esse número, registrando o valor no cupom.