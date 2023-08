“Descubra o poderoso amuleto da Grécia Antiga”

Existem registros de que esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga. Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua crescente, símbolo de fertilidade e prosperidade.

Os cristãos europeus, por sua vez, atribuem sua origem a São Dunstan de Canterbury (924-988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso da metalurgia.

Segundo a lenda, Dunstan teria colocado ferraduras no próprio demônio e somente as retirou depois de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, nunca mais se aproximaria do objeto.