“Polícia Civil do Paraná prende quadrilha de funcionários terceirizados por furto de fios de cobre”

Notícias de Curitiba – Prisão por furto de fios de cobre

Prisão por furto de fios de cobre em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a prisão em flagrante de quatro homens no bairro Cidade Industrial, em Curitiba, por furto de fios de cobre. Os suspeitos, com idades entre 24 e 45 anos, foram detidos nesta quarta-feira (9).

O delegado Marcelo Magalhães, responsável pelo caso, informou que os indivíduos eram funcionários terceirizados de uma empresa de eletricidade. Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente 700 metros de fios de cobre em posse dos suspeitos.

A ação da polícia foi resultado de denúncias anônimas recebidas pela PCPR. A colaboração da população é fundamental para auxiliar nas investigações contra furtos e roubos de fios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia).

Colaboração da população é essencial

A PCPR solicita a colaboração da população para combater os crimes de furto e roubo de fios de cobre. Qualquer informação pode ser crucial para a identificação e prisão dos criminosos. Portanto, se você tiver alguma informação relevante, não hesite em entrar em contato com as autoridades.

Notícias de Curitiba e Região

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro. Mantenha-se atualizado com os acontecimentos locais e regionais.

Fonte: Gazeta do Bairro

gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br