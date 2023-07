“Descubra como participar da Hora do Planeta 2022!”

A Hora do Planeta® é um ato simbólico, organizado pelo World Wildlife Fund (WWF), que busca alertar as pessoas sobre a importância de proteger o planeta contra nossos impactos ambientais negativos. O movimento, que se iniciou em 2007, na Austrália, tem mais de 10 anos e tem ganhado, a cada ano, mais adeptos. Nos últimos anos, a pandemia da Covid-19 fez com que os tradicionais eventos presenciais não acontecessem. Com isso, a Hora do Planeta se reinventou e trouxe uma série de atividades e manifestações on-line que discutiram temas como crise climática e desigualdade social. A edição de 2021 contou com a participação de 192 países e territórios, levando a 6,7 bilhões de impressões nos posts #HoradoPlaneta, sendo um dos assuntos mais comentados em 42 países. Veja também: Qual a relação entre os impactos ambientais e o surgimento de doenças? Tópicos deste artigo1 – Resumo sobre Hora do Planeta 20222 – O que é a Hora do Planeta?3 – Hora do Planeta 2022→ A Hora do Planeta no contexto da covid-19→ Como eu posso participar da Hora do Planeta 2022?4 – O que fazer durante a Hora do Planeta 2022?Resumo sobre Hora do Planeta 2022 A Hora do Planeta é um ato simbólico organizado pelo World Wildlife Fund (WWF). Durante a Hora do Planeta, devemos apagar nossas luzes como uma forma de demonstrar nosso amor pelo planeta. A Hora do Planeta não visa à economia de energia, mas a uma demonstração de o planeta e seus aspectos ambientais importam. Durante a Hora do Planeta, vários eventos são realizados. Devido à pandemia de covid-19, nos anos 2020, 2021 e 2022, a Hora do Planeta adotou o formato digital. O tema de 2022 é #ConstruaNossoFuturo. A Hora do Planeta 2022 acontece no dia 26 de março às 20h30. O que é a Hora do Planeta? A Hora do Planeta, conhecida mundialmente como Earth Hour, surgiu em Sydney, na Austrália, em 2007, e logo a iniciativa espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de um ato simbólico que acontece, anualmente, no final do mês de março. O evento, que consiste em um apagamento voluntário de luzes, teve sua data escolhida pela proximidade com o equinócio de primavera, no Hemisfério Norte, e o de outono, no Hemisfério Sul. Isso permite que o impacto visual, ao desligar-se as luzes, seja maior, uma vez que o fim do dia acontece em momentos próximos nos dois hemisférios. Ao apagar-se as luzes, o que ocorre para evidenciar a preocupação com as questões ambientais do planeta, fica evidente que um grande número de pessoas preocupa-se com as questões ambientais do globo e pede ações concretas e eficientes na luta contra as mudanças climáticas e outros problemas ambientais. Ao aderir ao movimento, cada pessoa, empresa e órgão público demonstram sua preocupação e amor pelo planeta em que vivemos. Vale salientar que a Hora do Planeta não se trata de um “apagão”, e sim de uma ação voluntária. Assim sendo, nem todas as luzes de uma cidade serão apagadas, mantendo-se principalmente aquelas necessárias para a segurança, tais como semáforos e luzes de ruas e avenidas. De acordo com Marco Lambertini, diretor-geral do WWF Internacional: Biodiversidade e natureza sustentam nossas vidas, nossas economias, nossa saúde, nosso bem-estar, nossa felicidade. É o alicerce do nosso planeta vivo. Estamos empurrando o planeta e seus sistemas naturais até o limite. A Hora do Planeta é nossa chance de usar nosso poder, como indivíduos e como um coletivo, para exigir e agir em prol da proteção deste planeta como recompensa a tudo que nos dá. Devemos ressaltar que não existe uma intenção de economizar energia com a Hora do Planeta, o objetivo vai muito além de uma redução do consumo em apenas uma hora. O ato simboliza o compromisso com o planeta e a necessidade constante da participação de todos nas lutas ambientais. Hora do Planeta 2022 A Hora do Planeta 2022 ocorrerá no dia 26 de março (sábado), das 20h30 às 21h30. Nesse momento, deveremos apagar nossas luzes por uma hora, com o objetivo de mostrar que nos importamos com nosso planeta. Além das ações individuais, várias cidades e empresas particulares participarão do ato. Neste ano o tema é #ConstruaNossoFuturo, e o WWF continuará os debates da COP-26, A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021. A Hora do Planeta 2022 ocorrerá no dia 26 de março (sábado), das 20h30 às 21h30 e contará com eventos digitais. → A Hora do Planeta no contexto da covid-19 A pandemia de Covid-19 iniciou-se em 2020, e, em 2022, ainda sofremos com a ação devastadora da doença. Nesse contexto, os eventos presenciais podem colocar muitas pessoas em risco, portanto, a solução foi investir em ações on-line. Neste ano, o personagem Chico Bento será, novamente, o embaixador desse movimento, e várias ações educativas e interativas serão realizadas. O WWF divulgará em suas redes sociais toda a programação do evento, portanto, é importante seguir os canais oficiais para saber mais sobre a Hora do planeta 2022. A internet nos possibilitou ser ouvidos pelo mundo todo, portanto, utilize sua voz e mostre seu poder para influenciar positivamente outras pessoas, fazendo-as perceber o quão importante é preservarmos a natureza. → Como eu posso participar da Hora do Planeta 2022? Participar da Hora do Planeta é bastante simples, basta desligar as luzes de sua casa por uma hora no dia 26 de março, às 20:30. Você pode também utilizar os materiais disponíveis na página do WWF e ajudar na divulgação do evento. Além disso, ao postar sobre a Hora do Planeta em suas redes sociais, não deixe de usar as hashtags #ConstruaNossoFuturo, #HoraDoPlaneta ou #ConectadoNoPlaneta. Se preferir, utilize as hashtags globais #EarthHour e #Connect2Earth. Com isso, um maior número de pessoas poderá saber desse movimento. Não deixe também de se inscrever-se no site do WWF para ficar por dentro de todas as novidades. Ao se inscrever, você deverá informar seu formato de participação (pessoa física, empresa, prefeitura ou organização). O que fazer durante a Hora do Planeta 2022? Muitas pessoas pensam que apagar as luzes pode ser muito desagradável, mas saiba que pode ser bastante divertido, pois várias atividades podem ser feitas nesse

Fonte: Brasil Escola