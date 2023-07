Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina

Reportagem: Fernando Plantes

Com 3 gols da estreante Ary Borges e um de Bia Zaneratto, o Brasil goleou Panamá por 4 a 0 na estreia da Copa do Mundo feminina. O jogo foi no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, na manhã desta segunda-feira (24), pelo Grupo F.

O Brasil controlou o jogo do início ao fim. Nos primeiros minutos, chegou com perigo em diversas oportunidades, mas pecou na finalização. Foi só aos 19 minutos que Ary Borges conseguiu furar o bloqueio do Panamá, depois de um cruzamento de Debinha. A estreante marcou mais um aos 39 minutos depois de rebote da goleira Bailey.

No segundo tempo, após grande troca de passes da seleção, a própria Ary Borges ajeitou de calcanhar para Bia Zaneratto fuzilar mais um. Esta foi uma jogada digna de técnica e habilidade. A artilheira do dia ainda fechou o placar de cabeça após cruzamento de Geyse, 4 a 0.

A craque Marta entrou na reta final de partida e alcançou sua sexta Copa do Mundo. A camisa 10 é a maior artilheira da história dos Mundiais com 17 gols.

A melhor da partida eleita pela FIFA foi Ary Borges, que marcou três gols e deu uma assistência para o gol de Bia Zaneratto. A meia foi a segunda jogadora a marcar três gols em uma estreia de Copa do Mundo feminina, na edição de 2019, a Cristiane foi a primeira.

Com a goleada, a seleção feminina é líder isolada do grupo. O outro duelo da chave entre França e Jamaica ficou 0 a 0.

O próximo jogo do Brasil será contra a França no sábado (29), às 7h da manhã no horário de Brasília.

FICHA TÉCNICA

Brasil 4×0 Panamá

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, Austrália.

Data: 24/07/2023.

Horário: 8h.

Brasil

Lelê; Antônia (Bruninha), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Adriana, Ary Borges (Marta) e Kerolin; Debinha (Geyse), Bia Zaneratto (Gabi Nunes).

Técnica: Pia Sundhage.

Panamá

Bailey; Katherine Castillo, Rosario Vargas (Montenegro), Pinzón, Baltrip-Reyer e Hillary Jaén (Wendy Natis); Quintero (Salazar), González, Marta Cox (Lineth Cedeño) e Natalia Mills (Emily Cedeño); Karla Riley (Tanner).

Técnico: Nacho Quintana.

Gols: Ary Borges (3) e Bia Zaneratto.

Árbitro: Cheryl Foster (GAL).

Assistentes: Michelle O’Neill (IRL) e Franca Overtoom (HOL).

VAR: Alejandro Hernández (ESP).