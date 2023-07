Deputado Alisson Wandscheer comenta sobre trabalho do prefeito Marco Marcondes

O deputado estadual do Paraná Alisson Wandscheer elogiou bom trabalho do prefeito da Fazenda Rio Grande Marco Marcondes em seu Instagram:

Quero parabenizar o meu amigo Marco Marcondes prefeito que está fazendo história na nossa querida Fazenda Rio Grande. Trabalho comprovado pelos resultados da pesquisa IRG, divulgada nesta terça-feira, e que aponta uma aprovação de 68,30% da sua gestão.

Isso é fruto de muito trabalho, da seriedade e da transparência que norteiam a gestão.

Obras por toda a cidade, projetos estruturantes importantes, investimentos em saúde, educação, segurança, cultura e promoção social.

Um governo próximo do cidadão, sintonizado com as suas necessidades e anseios.

A boa política é assim: transforma para melhor a vida do cidadão!

Alisson Wandscheer